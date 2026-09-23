به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، علیرضا کاظمی ؛وزیر آموزش و پرورش در آیین «برای نماز برخیزیم» در دبیرستان پسرانه رازی منطقه ۳ شهر تهران با تأکید بر جایگاه نماز در تربیت دینی و آرامش روحی دانش‌آموزان، نماز را یکی از مهم‌ترین جلوه‌های یاد خدا دانست و گفت: انسان در بزنگاه‌های زندگی و هنگام مواجهه با مشکل، باید به خداوند پناه ببرد و از نماز برای رسیدن به آرامش و گشایش بهره بگیرد.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به تأکیدهای مکرر قرآن کریم بر اقامه نماز، اظهار کرد: نماز تنها یک تکلیف دینی نیست، بلکه مسیری برای ارتباط انسان با خدا، شکرگزاری از نعمت‌ها و تقویت آرامش درونی است.

وی افزود: خداوند نعمت‌های فراوانی از جمله عقل، چشم، گوش و توانایی‌های مختلف را در اختیار انسان قرار داده و نماز می‌تواند یکی از مهم‌ترین راه‌های شکرگزاری و توجه به این نعمت‌ها باشد.

وزیر آموزش و پرورش با بیان این‌که یاد خدا موجب آرامش قلب انسان می‌شود، به آیه «ألا بذکر الله تطمئن القلوب» اشاره کرد و گفت: یکی از مهم‌ترین جلوه‌های ذکر خدا نماز است و انسان می‌تواند با اقامه نماز، به‌ویژه با حضور قلب و خشوع، ارتباط خود را با پروردگار تقویت کند.

وی ادامه داد: زمانی که انسان با مشکلات و فشارهای زندگی مواجه می‌شود و احساس می‌کند در برابر یک بن‌بست قرار گرفته است، باید به خداوند رجوع کند، وضو بگیرد و دو رکعت نماز اقامه کند؛ چراکه ارتباط با خدا می‌تواند زمینه آرامش و تحمل بهتر دشواری‌ها را فراهم کند.

وزیر آموزش و پرورش همچنین بر اهمیت اقامه نماز در وقت مقرر تأکید کرد و گفت: نماز باید تا حد امکان در اول وقت و به صورت جماعت اقامه شود و انسان در هنگام نماز تلاش کند با حضور قلب و خشوع بیشتری با خداوند ارتباط برقرار کند.

وی با اشاره به نقش مدرسه در تربیت دانش‌آموزان، اهتمام به نماز را بخشی از فرآیند تربیت دانست و بر ضرورت توجه جدی‌تر مدارس به زمینه‌سازی برای ارتباط معنوی و دینی دانش‌آموزان تأکید کرد.