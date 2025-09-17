به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام الله نور کریمی تبار ظهر چهارشنبه در جلسه شورای اقامه نماز در سخنانی پیرامون مراسم اربعین حسینی، از برپایی موکب‌های نماز در استان ایلام به عنوان اقدامی ارزشمند یاد کرد.

وی خاطرنشان کرد: امسال در تمامی موکب‌های استان، علاوه بر فراهم‌سازی فضای نمازخانه، حضور یک روحانی برای برپایی نماز جماعت الزامی بود.

وی با تأکید بر نقش نماز در اصلاح جامعه، گفت: اقامه نماز لازمه امروز جامعه برای کاهش ناهنجاری‌های اجتماعی است؛ همان‌طور که خداوند متعال می‌فرماید: إن الصلاة تنه‌ی عن الفحشاء والمنکر.

امام جمعه ایلام در ادامه افزود: اگر نماز به گونه‌ای اقامه شود که انسان را به خداوند نزدیک کند، آثار آن در زندگی فردی و اجتماعی نمایان خواهد شد و زندگی انسان با الطاف الهی عجین می‌شود.

وی در پایان سخنان خود با اشاره به نقش خشوع در نماز، اظهار داشت: یاد خدا و خشوع در نماز، انسان را به آرامش قلبی می‌رساند؛ چرا که این فریضه الهی زمان غفلت انسان را کاهش می‌دهد. خداوند نیز می‌فرماید: أَلاَ بِذِکْرِ اللّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ؛ قلب‌ها با یاد خدا آرامش می‌گیرند و نماز، تجلی همین یاد خداست.