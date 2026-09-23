حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشههای هواشناسی. از اواخر روز جمعه تا ظهر شنبه با افزایش سرعت وزش باد شمال غربی روی دریا، سواحل شمالی و مرکزی استان در برخی ساعات تا حدودی متلاطم پیشبینی میشود.
کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: همچنین طی امروز (چهارشنبه) و فردا (بهویژه در ساعاتی از ظهر تا اوایل شب)، بهصورت محلی و پراکنده در برخی نقاط استان (غالباً ارتفاعات شرقی و مناطق جنوبی)، با رشد ابر احتمال وقوع ناپایداریهای موقت جوی دور از انتظار نیست.
وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد و فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی خواهد بود.
کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: جهت وزش باد متغیر، غالبا جنوب غربی تا جنوب شرقی، با سرعت ۸ تا ۲۸ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت پیش بینی می شود.
وی یادآور شد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتیمتر خواهد بود.
نظر شما