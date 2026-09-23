به گزارش خبرنگار مهر، دادههای ادارهکل هواشناسی گلستان نشان میدهد دمای هوا در نقاط مختلف استان اختلاف قابل توجهی داشته است.
بر این اساس، پس از آققلا، اینچهبرون و چاتال با ۳۷.۶ درجه، گنبدکاووس با ۳۷.۲ درجه، انبارالوم و کلاله با ۳۶.۹ درجه و مراوهتپه با ۳۶.۴ درجه سلسیوس از دیگر مناطق گرم استان بودند.
در گرگان نیز کمینه دمای ۱۹.۳ و بیشینه ۳۵.۵ درجه سلسیوس ثبت شد.
همچنین تنگراه در پارک ملی گلستان با کمینه ۱۷ درجه، پایینترین دمای ثبتشده در بین ایستگاههای مورد گزارش را داشت، هرچند در مقایسه شهرستانی، علیآباد با کمینه ۱۸.۵ درجه به عنوان خنکترین شهرستان استان معرفی شده است.
بر اساس این گزارش، کمینه و بیشینه دمای ثبتشده در برخی دیگر از نقاط استان شامل مراوهتپه ۲۱.۴ و ۳۶.۴، مینودشت ۲۱.۴ و ۳۵.۹، بندرترکمن ۲۱.۱ و ۳۶، بندرگز ۲۰.۶ و ۳۵.۲ و کارکنده ۱۸.۸ و ۳۴.۶ درجه سلسیوس بوده است.
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