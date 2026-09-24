ورود سامانه ناپایدار به گلستان از جمعه شب

سمیه ملاحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مطابق آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، تا پایان هفته جوی پایدار در استان حاکم خواهد بود و گاهی وزش باد نسبتاً شدید و در مناطق مستعد، پدیده گرد و خاک رخ می‌دهد.

وی افزود: از جمعه شب به‌تدریج با نفوذ زبانه‌های سامانه ناپایدار، افزایش ابر و وزش باد نسبتاً شدید موقتی در استان پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس هواشناسی گلستان ادامه داد: در نواحی شمالی، مرکزی و شرقی استان احتمال وقوع گرد و خاک وجود دارد و در برخی مناطق نیز رگبار و رعدوبرق پراکنده پیش‌بینی می‌شود.

ملاحی خاطرنشان کرد: در ارتفاعات استان نیز پدیده مه دور از انتظار نیست و این شرایط جوی با شدت و ضعف تا اواسط هفته آینده ادامه خواهد داشت.