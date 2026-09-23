به گزارش خبرگزاری مهر، این رقابت‌ها روز چهارشنبه در کرمانشاه برگزار شد و ایلیا رضایی صاحب گردن آویز نقره شد.

مسابقات اوپن نونهالان کشور با حضور ۲۰۰ ورزشکار از ۳۱ استان برگزار شد و نفرات برتر این رقابت‌ها برای حضور در اردوهای تیم ملی معرفی می‌شوند.