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۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۰۸

درخشش نونهال مراغه‌ای در مسابقات تنیس روی میز کشور

درخشش نونهال مراغه‌ای در مسابقات تنیس روی میز کشور

مراغه- ورزشکار نونهال مراغه‌ای در مسابقات تنیس روی میز هوپس پسران کشور به مقام نایب قهرمانی دست یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، این رقابت‌ها روز چهارشنبه در کرمانشاه برگزار شد و ایلیا رضایی صاحب گردن آویز نقره شد.

مسابقات اوپن نونهالان کشور با حضور ۲۰۰ ورزشکار از ۳۱ استان برگزار شد و نفرات برتر این رقابت‌ها برای حضور در اردوهای تیم ملی معرفی می‌شوند.

کد مطلب 6956517

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