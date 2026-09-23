به گزارش خبرنگار مهر، یدالله آقایی روز چهارشنبه در جریان سفر به شهر زنجان و بازدید از طرح‌های بازآفرینی شهری، اظهار کرد: در این سفر از محور داوودی‌دلجویی که از پروژه‌های بازگشایی و مولدسازی در شهر زنجان است، بازدید شد و روند اجرای این پروژه از نزدیک مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: خوشبختانه روند اجرای پروژه محور داوودی‌دلجویی مطلوب است و با توجه به گفت‌وگوها و بررسی‌های انجام‌شده، امیدواریم مراحل نهایی این طرح نیز به خوبی طی شود و پروژه به بهره‌برداری برسد.

معاون شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به آثار اجرای این پروژه در بافت پیرامونی، تصریح کرد: محور داوودی‌دلجویی موجب شده است روند نوسازی در شریان‌ها و خیابان‌های متصل به این محور با سرعت بیشتری نسبت به برخی دیگر از محلات انجام شود و این موضوع نشان‌دهنده اثرگذاری پروژه‌های بازآفرینی و بازگشایی معابر در بهبود شرایط کالبدی محلات است.

آقایی در ادامه با اشاره به بازدید از یکی از محلات هدف بازآفرینی شهر زنجان، گفت: در برنامه هفتم پیشرفت، هدف کمی نوسازی ۵۰۰ هزار واحد مسکونی در سطح کشور پیش‌بینی شده و در همین راستا، ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار عملکرد دستگاه‌ها و مجریان فعال در محلات هدف را به صورت مستمر پیگیری می‌کند.

وی افزود: در بازدید از این محله، اقدامات مناسبی در زمینه ارتقای سرانه‌های خدمات عمومی انجام شده است که از جمله آنها می‌توان به توسعه سرانه‌های خدماتی، فضای سبز و فضاهای عمومی اشاره کرد.

معاون شرکت بازآفرینی شهری ایران ادامه داد: با توجه به توضیحات ارائه‌شده درباره اقدامات انجام‌شده، این محله ظرفیت آن را دارد که به عنوان یکی از محلات الگو در حوزه بازآفرینی و نوسازی شهری مورد توجه قرار گیرد.

آقایی با تأکید بر حمایت از ادامه روند بازآفرینی در این محله، اظهار کرد: شرکت بازآفرینی شهری ایران در گذشته حمایت‌هایی را از این مجموعه داشته و این حمایت‌ها را در ادامه مسیر نیز دنبال خواهد کرد تا زمینه برای تقویت نوسازی و ارتقای کیفیت زندگی ساکنان فراهم شود.

وی همچنین از عملکرد اداره‌کل راه و شهرسازی استان زنجان در حوزه بازآفرینی شهری تقدیر کرد و گفت: اقدامات انجام‌شده توسط شاهین‌فر و همکاران وی در حوزه بازآفرینی شهری قابل تقدیر است و امیدواریم با تداوم این روند، شاهد اجرای طرح‌های مؤثرتر در محلات هدف شهر زنجان باشیم.

بازسازی واحدهای آسیب‌دیده از جنگ در زنجان

معاون شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به بازدید از واحدهای آسیب‌دیده در جریان جنگ تحمیلی اخیر، گفت: یکی از نخستین برنامه‌های این سفر، بازدید از واحدهایی بود که متأسفانه در جریان حملات دشمن آسیب دیده‌اند.

آقایی افزود: از همان روزهای نخست، مشاوری برای انجام مطالعات و طراحی‌های مورد نیاز این مجموعه در نظر گرفته شد و طراحی‌های لازم انجام شده و اکنون مراحل پایانی خود را طی می‌کند.

وی بیان کرد: تلاش ما این است که بازسازی این مجموعه صرفاً به بازسازی چند واحد محدود نشود، بلکه این منطقه به عنوان الگویی از مقاومت و ایثار مردم شهیدپرور زنجان مورد توجه قرار گیرد و بتوانیم نمادی مناسب از این مقاومت را ایجاد کنیم.

معاون شرکت بازآفرینی شهری ایران ادامه داد: در جریان این سفر تصمیم گرفته شد با استفاده از ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در ماده ۵۲ برنامه هفتم و با همکاری دستگاه‌های مرتبط از جمله بنیاد مسکن، سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت بازآفرینی شهری ایران، اقدامات لازم برای بازگشایی و ساماندهی این مجموعه دنبال شود.

طرح اقدام مشترک برای بازآفرینی حسینیه اعظم زنجان

آقایی همچنین از برنامه‌ریزی برای تدوین طرح اقدام مشترک در محدوده حسینیه اعظم زنجان خبر داد و گفت: برای این مجموعه نیز طرح اقدام مشترکی در نظر گرفته شده است و امروز موضوع در جمع مسئولان استان مطرح و بر پیگیری و اجرای آن تأکید شد.

وی خاطرنشان کرد: اجرای طرح‌های بازآفرینی در چنین محدوده‌هایی نیازمند همکاری و هماهنگی همه دستگاه‌های مرتبط است و تلاش می‌شود با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و اعتباری موجود، روند اجرای طرح‌ها با سرعت بیشتری دنبال شود.

تدوین برنامه چهار ساله بازآفرینی زنجان

معاون شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به اعتبارات اختصاص‌یافته به حوزه بازآفرینی استان زنجان، گفت: پیشنهادهای ارائه‌شده از سوی مسئولان استان و شهر زنجان در این سفر مورد بررسی قرار گرفت و اعتبارات مناسبی برای اجرای طرح‌های بازآفرینی در استان و شهر زنجان در نظر گرفته شده است.

آقایی افزود: یکی از موضوعات مورد تأکید در این سفر، تدوین یک برنامه چندساله با افق برنامه هفتم پیشرفت است که با همکاری اداره‌کل راه و شهرسازی استان و سایر دستگاه‌های مرتبط در حال پیگیری است.

وی تصریح کرد: تلاش می‌کنیم برنامه چهار ساله بازآفرینی شهری استان زنجان در سریع‌ترین زمان ممکن تدوین و تصویب شود تا این برنامه به عنوان نقشه راه اقدامات بازآفرینی در استان و شهر زنجان مورد استفاده قرار گیرد.

معاون شرکت بازآفرینی شهری ایران خاطرنشان کرد: وجود یک برنامه مشخص و چندساله می‌تواند موجب هماهنگی بیشتر دستگاه‌ها، هدفمند شدن اعتبارات و تسریع در اجرای پروژه‌های نوسازی و بازآفرینی در محلات هدف شود.