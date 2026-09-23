امام جمعه موقت ورامین: بازگشایی مدارس نقشه دشمن را ناکام گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی حسنی، ظهر چهارشنبه، در جمع خبرنگاران با تبریک آغاز سال تحصیلی جدید اظهار کرد: یکی از پیام‌های مهم بازگشایی مدارس، تداوم مسیر علم و دانش در کشور است.

وی با اشاره به حمله به مدرسه شجره طیبه میناب افزود: هدف از چنین اقداماتی ایجاد رعب و وحشت و متوقف کردن مسیر علم‌آموزی بود، اما حضور دوباره دانش‌آموزان و معلمان در مدارس نشان می‌دهد این اهداف محقق نشده است.

امام جمعه موقت ورامین با گرامیداشت یاد شهدای دانش‌آموز گفت: شهدای مدرسه شجره طیبه میناب، شهدای لامرد و شهدای دانش‌آموز ورامین، الگوهای ایثار و فداکاری هستند و جامعه آموزشی کشور باید با ادامه مسیر آنان، راه علم و پیشرفت را دنبال کند.

حسنی با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید، بر اهمیت حفظ استقلال، عزت و هویت ملی تأکید کرد و گفت: دانش‌آموزان باید نسبت به حفظ استقلال کشور، هویت ملی و فرهنگ ایرانی و اسلامی توجه داشته باشند و زبان فارسی به عنوان زبان رسمی کشور نیز مورد پاسداری قرار گیرد.

وی ادامه داد: یکی از موضوعات مهم در فرآیند تعلیم و تربیت، پرورش روحیه ابتکار، خلاقیت، مهارت‌آموزی و تفکر است؛ چراکه صرف آموزش مطالب درسی بدون تقویت خلاقیت و قدرت تفکر، نمی‌تواند به رشد کامل جامعه علمی منجر شود.

امام جمعه موقت ورامین در پایان با گرامیداشت یاد شهدا و آرزوی توفیق برای جامعه فرهنگی و آموزشی کشور گفت: امیدواریم خداوند توفیق ادامه راه شهدا و حرکت در مسیر علم، عزت و پیشرفت کشور را به همه ما عنایت کند.