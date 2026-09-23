فرمانده انتظامی یزد فرزند شهید مدافع امنیت را بدرقه کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پلیس یزد، سردار علیرضا دلیری، با حضور در منزل شهید جواد زارعی، «علی زارعی» فرزند این شهید را که امسال وارد پایه چهارم ابتدایی شده است، تا مدرسه همراهی کرد.

دلیری در حاشیه این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام، به‌ویژه شهدای امنیت، اظهار کرد: آرامش، امنیت و پیشرفت امروز کشور مرهون ایثار و جانفشانی شهدایی است که از جان خود گذشتند تا فرزندان ایران اسلامی در آرامش به تحصیل و رشد بپردازند.

وی افزود: خدمت به خانواده‌های معظم شهدا و همراهی با فرزندان این عزیزان را وظیفه و افتخاری بزرگ برای مجموعه انتظامی می‌دانیم.

فرمانده انتظامی استان یزد با تبریک آغاز سال تحصیلی، برای تمامی دانش‌آموزان به‌ویژه فرزندان شهدا و ایثارگران، موفقیت و توفیق روزافزون در مسیر علم و دانش را آرزو کرد.