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۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۲۵

صرفه‌جویی برق ادارات به اندازه مصرف یک شهر نیم‌میلیونی

صرفه‌جویی برق ادارات به اندازه مصرف یک شهر نیم‌میلیونی

در طرح مدیریت مصرف تابستان ۱۴۰۵ صرفه‌جویی ادارات با مصرف برق خانگی شهری نیم میلیون نفری برابری می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام وزارت نیرو، مشارکت گسترده وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ملی و استانی پایتخت در طرح‌های مدیریت مصرف تابستان ۱۴۰۵، صرفه‌جویی معادل برق مصرفی صد و پنجاه هزار خانوار در اوج بار را به همراه داشت.

بررسی دقیق و پایش مستمر داده‌های مصرف نشان داد که کاهش ۱۸۵ مگاواتی بار شبکه از سوی مشترکان اداری در ساعات اوج مصرف، رقمی معادل تامین انرژی مورد نیاز بیش از ۱۵۰ هزار انشعاب برق بوده است.

این حجم از مدیریت مصرف، در مقیاس کلان با برق مورد نیاز مصرف خانگی یک شهر با جمعیتی بالغ بر نیم‌میلیون نفر برابری کرده و نقش بسزایی در حفظ پایداری شبکه برق کشور ایفا کرد.

کد مطلب 6956565
سمیه رسولی

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