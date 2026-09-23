به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمدعلی موسوی جزایری در حاشیه مراسم تشییع آیتالله شبیری زنجانی در گفتگو با خبرنگاران، با تسلیت ارتحال آیتالله العظمی سید موسی شبیری زنجانی، فقدان این عالم برجسته را مصیبتی بزرگ توصیف کرد و از جایگاه علمی و تحقیقی ایشان در حوزه علمیه سخن گفت.
عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به جایگاه علمی آیتالله شبیری زنجانی اظهار کرد: در حوزه علمیه بسیاری از فضلا بر این باور بودند که ایشان از نظر تحقیق و بررسیهای علمی در جایگاهی ممتاز قرار داشت و در مباحث تخصصی از بسیاری از دیگران پیشتر بود.
وی ادامه داد: آیتالله شبیری زنجانی برای اهل تحقیق و فضل، شخصیتی صاحبنظر و مورد اعتماد بود و دیدگاههای علمی ایشان در مسائل مختلف از جایگاه ویژهای برخوردار بود.
موسوی جزایری با اشاره به مراجعه شخصی خود به آیتالله شبیری زنجانی در برخی مباحث علمی بیان کرد: هر زمان در بعضی از مباحثی که با آن مواجه بودم دچار تردید میشدم و نسبت به درستی دیدگاه خود اطمینان نداشتم، به ایشان مراجعه میکردم و از نظر علمی و توضیحاتشان بهره میبردم.
وی افزود: در چنین مواردی، نظر آیتالله شبیری زنجانی برای من فصلالخطاب بود و توضیحاتی که ایشان ارائه میکردند، در رفع تردید و روشن شدن مسئله مورد استفاده قرار میگرفت.
عضو مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر عمق جایگاه علمی آیتالله شبیری زنجانی خاطرنشان کرد: بهرهمندی از دیدگاههای ایشان در مباحث علمی برای من تجربهای ارزشمند بود و مراجعه به آن عالم فقید در مواردی که نیازمند اطمینان نسبت به یک نظر علمی بودم، راهگشا محسوب میشد.
موسوی جزایری در ادامه با اشاره به فقدان آیتالله شبیری زنجانی تصریح کرد: رحلت ایشان مصیبت بسیار بزرگی است و حوزه علمیه در فقدان چنین شخصیت علمی و فقیهی با ضایعهای سنگین روبهرو شده است.
وی با ابراز تأسف از این ضایعه گفت: امروز در عزای فقدان مرجعی بزرگ همچون حضرت آیتالله العظمی سید موسی شبیری زنجانی مصیبتزده هستیم و این فقدان برای جامعه علمی و حوزوی بسیار سنگین است.
قم- عضو مجلس خبرگان رهبری با تسلیت ارتحال آیتالله شبیری زنجانی، فقدان این عالم برجسته و فقیه محقق را مصیبتی بزرگ برای حوزه علمیه دانست.
به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمدعلی موسوی جزایری در حاشیه مراسم تشییع آیتالله شبیری زنجانی در گفتگو با خبرنگاران، با تسلیت ارتحال آیتالله العظمی سید موسی شبیری زنجانی، فقدان این عالم برجسته را مصیبتی بزرگ توصیف کرد و از جایگاه علمی و تحقیقی ایشان در حوزه علمیه سخن گفت.
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