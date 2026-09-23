حمایت همراه اول از کودکان بازمانده از تحصیل در پویش «بنای مهربانی»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی همراه اول، این اپراتور در این پویش به‌عنوان شریک دیجیتال سازمان بهزیستی، ظرفیت‌های ارتباطی و رسانه‌ای خود را برای اطلاع‌رسانی، جلب مشارکت عمومی و حمایت از اهداف پویش به کار گرفت.

تامین ۵۰۰ هزار بسته معیشتی، ۱۵۰ هزار بسته لوازم بهداشتی برای افراد دارای ضایعه نخاعی و افراد بسترگرا و حمایت از ۲ هزار و ۸۰۸ کودک بازمانده از تحصیل، از اهداف اصلی پویش «بنای مهربانی» بود.

در همین راستا، همراه اول امکان مشارکت مالی مردم در پویش را از طریق کد دستوری #123* فراهم کرد. همچنین کاربران از طریق اپلیکیشن‌های «ستاره یک» و «اوانو» در این پویش مشارکت کردند که حاصل آن جمع‌آوری حدود ۶ میلیارد ریال در ستاره یک و اوانو بود.

حمایت آموزشی از کودکان بازمانده از تحصیل نیز یکی دیگر از اقدامات همراه اول در این پویش بود. در این بخش، ۲ هزار و ۸۰۸ سیم‌کارت دانش‌آموزی به کودکان تحت پوشش سازمان بهزیستی اختصاص یافت؛ ۳۰۰ بسته لوازم التحریر به کودکان بازمانده از تحصیل سیستان وبلوچستان و بسته‌های رایگان «آی‌نو» نیز در کنار این سیم‌کارت‌ها ارائه شد. آی‌نو امکان دسترسی به محتوای آموزشی از مقطع ابتدایی تا پایان دبیرستان را فراهم می‌کند.

همراه اول همچنین از ظرفیت پیامکی خود برای اطلاع‌رسانی و دعوت از مخاطبان به مشارکت در پویش استفاده کرد. صفحه اصلی روبیکا، اوانو، ستاره یک و شاد نیز در اطلاع‌رسانی و افزایش دیده‌شدن این پویش به کار گرفته شدند.

اعضای باشگاه مشتریان همراه اول با اختصاص معادل ریالی امتیازات خود به طرح، در تامین بسته‌های معیشتی و بهداشتی برای افراد کم‌برخوردار مشارکت کردند.

همراه اول در این پویش، با در اختیار گذاشتن ظرفیت‌های ارتباطی، رسانه‌ای و دیجیتال خود، مسیرهای مختلفی را برای مشارکت عمومی و حمایت از جامعه هدف سازمان بهزیستی فراهم کرد.