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۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۴۲

پرداخت یارانه نقدی کودهای فسفاته و پتاسه به کشاورزان لرستان

پرداخت یارانه نقدی کودهای فسفاته و پتاسه به کشاورزان لرستان

خرم‌آباد- مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان از پرداخت کامل یارانه نقدی کودهای فسفاته و پتاسه به کشاورزان در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن واقفی ظهر امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت حمایت از بهره‌برداران بخش کشاورزی در راستای افزایش بهره‌وری و مدیریت هزینه‌های تولید اظهار داشت: با توجه به افزایش قیمت کودهای فسفاته و پتاسه، دولت تدابیری اتخاذ کرد تا حمایت مالی از کشاورزان از طریق پرداخت یارانه نقدی و با محوریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی عملیاتی شود.

وی افزود: این طرح با هدف حمایت از کشاورزان و کاهش بخشی از هزینه‌های تأمین نهاده‌های مورد نیاز تولید اجرا شده است.

واریز یارانه خرید کود به حساب کشاورزان

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان تصریح کرد: بر اساس این طرح، کشاورزانی که از تاریخ هفتم اردیبهشت‌ماه سال جاری اقدام به خرید کودهای فسفاته و پتاسه کرده‌اند، مشمول دریافت یارانه نقدی شده‌اند.

واقفی ادامه داد: تمامی یارانه‌های نقدی مربوط به این خریدها تاکنون به‌طور مستقیم به حساب خود کشاورزان واریز شده و مطالبات مربوط به این بخش به صورت کامل پرداخت شده است.

تأکید بر مصرف اصولی کودهای کشاورزی

وی با اشاره به آغاز فصل کشت و ضرورت مدیریت صحیح نهاده‌ها خاطرنشان کرد: بهره‌برداران باید با توجه به نیاز مزارع و توصیه‌های فنی، از کودهای فسفاته و پتاسه به شکل بهینه و اصولی استفاده کنند.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان تأکید کرد: مصرف صحیح و مدیریت‌شده نهاده‌ها می‌تواند در ارتقای کیفیت و کمیت محصولات کشاورزی استان مؤثر باشد و زمینه افزایش بهره‌وری در فرآیند تولید را فراهم کند.

کد مطلب 6956600

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