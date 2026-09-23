پرداخت یارانه نقدی کودهای فسفاته و پتاسه به کشاورزان لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، محسن واقفی ظهر امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت حمایت از بهره‌برداران بخش کشاورزی در راستای افزایش بهره‌وری و مدیریت هزینه‌های تولید اظهار داشت: با توجه به افزایش قیمت کودهای فسفاته و پتاسه، دولت تدابیری اتخاذ کرد تا حمایت مالی از کشاورزان از طریق پرداخت یارانه نقدی و با محوریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی عملیاتی شود.

وی افزود: این طرح با هدف حمایت از کشاورزان و کاهش بخشی از هزینه‌های تأمین نهاده‌های مورد نیاز تولید اجرا شده است.

واریز یارانه خرید کود به حساب کشاورزان

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان تصریح کرد: بر اساس این طرح، کشاورزانی که از تاریخ هفتم اردیبهشت‌ماه سال جاری اقدام به خرید کودهای فسفاته و پتاسه کرده‌اند، مشمول دریافت یارانه نقدی شده‌اند.

واقفی ادامه داد: تمامی یارانه‌های نقدی مربوط به این خریدها تاکنون به‌طور مستقیم به حساب خود کشاورزان واریز شده و مطالبات مربوط به این بخش به صورت کامل پرداخت شده است.

تأکید بر مصرف اصولی کودهای کشاورزی

وی با اشاره به آغاز فصل کشت و ضرورت مدیریت صحیح نهاده‌ها خاطرنشان کرد: بهره‌برداران باید با توجه به نیاز مزارع و توصیه‌های فنی، از کودهای فسفاته و پتاسه به شکل بهینه و اصولی استفاده کنند.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان تأکید کرد: مصرف صحیح و مدیریت‌شده نهاده‌ها می‌تواند در ارتقای کیفیت و کمیت محصولات کشاورزی استان مؤثر باشد و زمینه افزایش بهره‌وری در فرآیند تولید را فراهم کند.