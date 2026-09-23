به گزارش خبرنگار مهر، سردار جلال امینی، رئیس پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز و امنیت اقتصادی فراجا، در یک برنامه تلویزیونی با تشریح آخرین اقدامات پلیس در مقابله با قاچاق سوخت، اظهار کرد: در سراسر کشور حدود ۵۵ هزار پرونده در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشکیل شده که ۳۲ درصد این پروندهها، معادل حدود ۱۸ هزار فقره، مربوط به قاچاق سوخت است.
وی افزود: از مجموع ۵۷۳ هزار متهمی که به ظن قاچاق کالا و ارز توقیف و دستگیر شدهاند، ۳۴ درصد مربوط به پروندههای قاچاق سوخت بوده است.
بیش از ۱۵ هزار وسیله نقلیه مرتبط با قاچاق سوخت توقیف شد
رئیس پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز و امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه خودروهای حامل قاچاق گفت: از مجموع حدود ۳۲ هزار وسیله نقلیه سبک و سنگین زمینی و دریایی که در جریان مبارزه با قاچاق کالا و ارز توقیف شدهاند، بیش از ۱۵ هزار وسیله نقلیه به حوزه قاچاق سوخت مربوط بوده است.به این ترتیب، حدود ۴۶ درصد وسایل نقلیه توقیفشده در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مرتبط با قاچاق سوخت بودهاند.
وی همچنین با اشاره به خودروهای موسوم به «شوتی» گفت: حدود ۵۵ درصد خودروهای شوتی که در جادهها تردد میکنند و موجب ناامنی میشوند، در ارتباط با حمل سوخت قاچاق هستند.
امینی با تأکید بر اینکه حجم بالای قاچاق سوخت نمیتواند صرفاً ناشی از تخلف در سطح خودروها باشد، گفت: روزانه ارقام ۲۰ تا ۲۵ میلیون لیتر قاچاق سوخت مطرح است و بخش قابل توجهی از این قاچاق به صورت سازمانیافته انجام میشود. سوخت قاچاق در نقاط مختلف کشور از مسیرهای مختلفی وارد چرخه انحراف میشود و این موضوع را میتوان در چهار حوزه اصلی حملونقل، صنعت، کشاورزی و نیرو مشاهده کرد.
رئیس پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز و امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به تخلفات حوزه حملونقل گفت: بارنامههای صوری و باربرگهای صوری برای قاچاق سوخت صادر شده و پلیس موارد متعددی از این تخلفات را کشف کرده است.
نظارت و کنترل بسیار ضعیف است
امینی با اشاره به وظایف دستگاههای متولی در حوزههای مختلف گفت: بر اساس قانون، دستگاههای مسئول باید بر سهمیهها نظارت و کنترل داشته باشند و بازدیدهای میدانی انجام دهند، اما اگر این نظارت بهدرستی انجام میشد، با این حجم از قاچاق مواجه نبودیم. در یک مورد که پلیس آن را ریشهیابی کرده، بیش از سه میلیون لیتر سوخت از مسیر غیرقانونی خارج شده بود.
رئیس پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز و امنیت اقتصادی فراجا تأکید کرد: اگر نظارت و کنترل وجود داشته باشد، باید انگیزه و اراده لازم برای اجرای آن نیز وجود داشته باشد؛ در غیر این صورت، برخورد با معلولهای قاچاق به تنهایی نمیتواند مسئله را حل کند.
بیش از یک میلیارد لیتر «مال از دست رفته» کشف شد
امینی با اشاره به اقدامات پلیس برای شناسایی منشأ قاچاق سوخت اظهار کرد: در طول یک سال گذشته، بیش از یک میلیارد لیتر «مال از دست رفته» در حوزه قاچاق سوخت کشف و ریشهیابی شده است. در چند ماه اخیر نیز بیش از ۱۷۰ میلیون لیتر سوخت قاچاق کشف شده و اقدامات پلیس در برخورد با منشأهای قاچاق ادامه دارد.
رئیس پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز و امنیت اقتصادی فراجا گفت: بر اساس اعلام مسئولان شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی، برخورد با منشأها و ریشهیابی قاچاق توسط پلیس موجب کاهش بیش از پنج میلیون لیتر قاچاق سوخت شده است.
امینی با تأکید بر ضرورت تغییر شیوه مقابله با قاچاق سوخت گفت: برخوردهای فیزیکی، سنتی و جادهای به تنهایی پاسخگوی مبارزه با قاچاق سوخت نیست و باید این موضوع به صورت سیستمی، سامانهای و با پایش لحظهای دنبال شود.
وی ادامه داد: شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی از سال گذشته اقداماتی را برای پایش لحظهای زنجیره توزیع آغاز کرده، اما این موضوع هنوز به نتیجه کامل نرسیده است. اگر سامانههای موجود به یکدیگر متصل شوند و دسترسی لازم برای پلیس ایجاد شود، امکان کنترل هوشمند مسیر سوخت از مبدأ تا مقصد فراهم خواهد شد و میتوان انحرافات را در همان مراحل اولیه شناسایی کرد.
اگر سامانهها کامل اجرا شوند، ۹۵ درصد قاچاق سوخت مهار میشود
رئیس پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز و امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به دستورالعملهای موجود برای مقابله با قاچاق سوخت اظهار کرد: از نظر نرمافزاری دستورالعملهای موجود ظرفیت مناسبی دارند و اگر به صورت کامل اجرا شوند، میتوان بیش از ۹۵ درصد قاچاق سوخت را از بین برد.
وی تأکید کرد: شرط اصلی این است که سامانهها به یکدیگر متصل شوند و پلیس نیز دسترسی لازم برای پایش و کنترل هوشمند داشته باشد.
امینی در ادامه با اشاره به گستردگی قاچاق سوخت گفت: بیش از ۳۰ درصد پروندههایی که پلیس در حوزه حدود هزار نوع کالای قاچاق تشکیل میدهد، مربوط به قاچاق سوخت است. پلیس از ظرفیتهای داخلی خود، امکانات و سامانههای موجود استفاده میکند، اما دستگاههای متولی باید در کنار پلیس قرار بگیرند.
رئیس پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز و امنیت اقتصادی فراجا تصریح کرد: اگر دستگاههای مسئول در این حوزه همراهی و نظارت مؤثر داشته باشند، امکان کاهش قابل توجه قاچاق سوخت وجود دارد؛ اما در شرایط فعلی، پلیس به تنهایی نمیتواند با تمام ابعاد این پدیده مقابله کند. ریشهیابی و برخورد با منشأ قاچاق در دستور کار پلیس قرار دارد، اما برای مقابله مؤثر با قاچاق سوخت، همکاری دستگاههای متولی و اجرای کامل نظام پایش هوشمند زنجیره توزیع ضروری است.
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