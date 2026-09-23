  1. استانها
  2. سمنان
۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۴۷

کشف ۸۱ هزار لیتر نفت کوره قاچاق در گرمسار؛ ۳ نفر دستگیر شدند

کشف ۸۱ هزار لیتر نفت کوره قاچاق در گرمسار؛ ۳ نفر دستگیر شدند

سمنان- جانشین فرمانده انتظامی استان سمنان از کشف ۸۱ هزار لیتر نفت کوره قاچاق در شهرک صنعتی ایوانکی خبر داد و گفت: سه متهم در این راستا دستگیر شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مسعود تقدسی ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل فرماندهی انتظامی استان سمنان، اظهار کرد: پلیس امنیت اقتصادی استان مبارزه جدی و قاطعانه با پدیده شوم قاچاق را در دستور کار خود دارد.

وی ادامه داد: بر حسب همین وظیفه ذاتی با اشراف اطلاعاتی پلیس متوجه فعالیت مشکوک چند نفر در شهرک صنعتی ایوانکی حوزه شهرستان گرمسار شد.

جانشین فرمانده نیروی انتظامی استان سمنان با اشاره به اینکه این افراد اقدام به قاچاق سوخت کرده بودند، توضیح داد: اقدامات تخصصی پلیس در این زمینه به سرعت آغاز شد.

تقدسی تصریح کرد: با انجام هماهنگی های لازم اکیپ متشکل از پلیس امنیت اقتصادی به شرکت مورد نظر اعزام و در بازرسی ۸۱ هزار لیتر نفت کوره قاچاق کشف و ضبط شده است.

وی ارزش محموله را ۶۰ میلیارد ریال برشمرد و اضافه کرد: سه متهم این پرونده دستگیر و به تعزیرات حکومتی گرمسار معرفی شدند.

کد مطلب 6956477

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها