انبار لوازم خانگی ۳۰۰ میلیارد ریالی در اهواز توقیف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید محمود میرفیضی ظهر امروز چهارشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: در راستای تداوم اجرای طرح‌های مبارزه با قاچاق کالا و احتکار اقلام مورد نیاز مردم، مأموران پلیس با رصد دقیق اطلاعاتی، موفق به شناسایی یک باب انبار دپوی کالاهای خانگی در اهواز شدند.

وی به بازرسی از این انبار اشاره کرد و افزود: مأموران انتظامی پس از هماهنگی با مرجع قضایی به محل مورد نظر اعزام شدند و در بازرسی به‌عمل‌آمده، ۸۴۰ دستگاه انواع لوازم خانگی فاقد مدارک قانونی و ثبت در سامانه جامع انبارها را کشف و ضبط کردند.

فرمانده انتظامی استان خوزستان با اشاره به ارزش ریالی این محموله توضیح داد: بر اساس ارزیابی‌های کارشناسان مربوطه، ارزش ریالی اقلام مکشوفه ۳۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

وی در خصوص پیگیری‌های قضایی این پرونده تصریح کرد: در این رابطه یک متهم شناسایی و پس از تشکیل پرونده مقدماتی، برای سیر مراحل قانونی و صدور حکم به اداره‌کل تعزیرات حکومتی معرفی شد.

سردار میرفیضی با تأکید بر نقش مشارکت مردمی در پایش بازار بیان کرد: شهروندان در راستای مقابله با اخلالگران نظام اقتصادی و محتکران، در صورت مشاهده هرگونه انبار مشکوک یا فعالیت غیرقانونی، مراتب را بی‌درنگ از طریق سامانه خبری پلیس امنیت اقتصادی گزارش دهند تا اقدام قانونی صورت گیرد.