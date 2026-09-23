روایت مدیرعامل آهن پرایس از قیمت گذاری فولاد در بورس

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، یکی از اتفاقات مهمی که بازار آهن را با تغییرات مهمی در قیمت و تولید مواجه کرد، تغییر روش قیمت گذاری محصولات زنجیره فولاد در بورس کالا بود که از تاریخ پنجم مرداد ماه به اجرا درآمد. این اقدام در ادامه تلاش های سازمان بورس کالا برای اصلاح روش قیمت گذاری و کم کردن فاصله محصولات عرضه شده با بازار آزاد انجام گرفت؛ اما همزمانی آن با ناترازی های انرژی که تولید را با مشکل مواجه کرده است، و نوسانات شدید ارزی که با ایجاد انتظارات تورمی بازار را با مشکلات عدیده ای مواجه کرده است، باعث شد تا نتیجه ای عکس داشته باشد.

در این گزارش، پیامدها و اثرات فرمول جدید قیمت گذاری بورس کالا در بازار آهن را از نگاه علی راد متین، مدیر عامل آهن پرایس بررسی خواهیم کرد.

تغییرات جدید قیمت گذاری بورس کالا چطور بر قیمت ها تاثیر می گذارد؟

اجرایی شدن فرمول جدید قیمت گذاری محصولات وابسته به زنجیره فولاد بورس کالا در ابتدای مرداد ماه، تغییراتی را به همراه داشت که الزاما در مسیر پیش بینی شده نبودند! در بخش بالادست، قیمت کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی با رشد قابل توجهی همراه شد و افزایش هزینه مواد اولیه، زمینه رشد قیمت شمش را نیز فراهم کرد. در ادامه، کاهش فاصله میان قیمت شمش و مقاطع فولادی مانند میلگرد، سیگنال افزایشی مهمی برای بازار آهن ایجاد کرد.

علی راد متین، مدیر عامل آهن پرایس، در پاسخ به این پرسش که تغییرات اخیر فرمول قیمت گذاری محصولات فولادی در بورس کالا چه اثری بر قیمت نهایی محصولات خواهد داشت، اظهار کرد: این سیاست در بلند مدت می تواند به نزدیک تر شدن بورس کالا و بازار آهن کمک کند. با این حال، مسئله اصلی نه صرفا خود فرمول جدید، بلکه زمان اجرای آن و شرایطی است که بازار در آن قرار دارد! در شرایطی که اقتصاد با نوسانات ارزی، افزایش هزینه های تولید و نااطمینانی های سیاسی و منطقه ای مواجه است، این کار به جای ایجاد تعادل، می تواند محرک دیگری برای افزایش قیمت ها باشد.

علی راد متین افزود ادامه این روند می تواند ساختار قیمتی جدیدی را در بازار آهن شکل دهد. وی تاکید کرد صورت تداوم این مسیر، شکل گیری کف های قیمتی جدید اجتناب ناپذیر خواهد بود و نمی توان انتظار داشت بازار به سادگی به سطوح قیمتی پیش از اجرای این تغییرات بازگردد.

هدف از اجرای این تغییرات چه بوده است؟

بورس کالا به عنوان اصلی ترین مرجع عرضه محصولات فولادی تولید شده توسط غول های فولادی ایران، نقش پررنگی در تعیین شرایط بازار دارد؛ اما اختلافی که قیمت عرضه در بورس کالا و قیمت بازار داشت، به چالشی جدی برای فعالان این زنجیره تبدیل شد؛ اختلافی که از یک طرف امکان کسب سود برای برخی واسطه ها و معامله گران را ایجاد می کرد و از طرف دیگر، اعتراض تولیدکنندگان و سایر فعالان بازار را به دنبال داشت. همین شکاف قیمتی، یکی از دلایل اصلی حرکت بورس کالا به سمت اصلاح فرمول قیمت گذاری محصولات فولادی بود.

با این حال، مدیر عامل آهن پرایس در پاسخ به این پرسش که آیا فرمول جدید می تواند فاصله قیمت بورس کالا و بازار آزاد را کاهش دهد یا اینکه در نهایت به افزایش قیمت ها منجر خواهد شد، تاکید می کند که در نهایت این فاصله کاهش پیدا خواهد کرد، اما زمان بندی اجرای این سیاست مناسب نبوده است!

به اعتقاد علی راد متین، زمانی که بازار ارز در شرایط پرنوسان قرار دارد و همزمان تنش های منطقه ای بر انتظارات فعالان اقتصادی اثر گذاشته، تغییر در ساز و کار قیمت گذاری می تواند اثرات متفاوتی نسبت به شرایط عادی داشته باشد. در چنین فضایی، نزدیک کردن قیمت بورس به نرخ های صادراتی الزاما به معنای ایجاد تعادل قیمتی نیست و می تواند باعث شود قیمت های داخلی با سرعت بیشتری خود را با سطوح بالاتر تطبیق دهند.

در واقع، مسئله اصلی از نگاه این فعال بازار، تفاوت میان هدف سیاست و زمان اجرای آن است. اگر همین اصلاحات در دوره ای با ثبات بیشتر نرخ ارز، آرامش نسبی در فضای اقتصادی و کنترل بهتر انتظارات تورمی اجرا می شد، احتمالا بازار فرصت بیشتری برای جذب این تغییرات داشت. اما اجرای آن همزمان با افزایش ریسک های سیاسی و نوسانات ارزی، شوک قیمتی قابل توجهی به بازار وارد کرد. به همین دلیل، اگر چه اصلاح فرمول در بلند مدت می تواند به شفاف تر شدن ساز و کار کشف قیمت و نزدیک شدن بورس کالا به بازار آزاد کمک کند، اما در کوتاه مدت هزینه این همگرایی ممکن است با افزایش قیمت محصولات فولادی پرداخت شود؛ موضوعی که فشار مضاعفی بر مصرف کنندگان و صنایع پایین دستی وارد می کند.

برنده واقعی این تغییر قیمت ها چه کسانی هستند؟

یکی از مهم ترین پرسش ها درباره فرمول جدید قیمت گذاری این است که در نهایت چه گروهی از اجرای آن منتفع می شود؛ تولیدکنندگان بالادستی، نوردکاران، واسطه ها یا مصرف کنندگان نهایی؟ بررسی روند قیمت ها نشان می دهد که افزایش قیمت در بخش مواد اولیه الزاما به دلیل رشد تقاضای واقعی رخ نداده و تغییر در فرمول قیمت گذاری نیز در این روند مؤثر بوده است. به گفته مدیر عامل آهن پرایس، اجرای این فرمول باعث شد قیمت برخی مواد اولیه حتی بدون وجود تقاضای قدرتمند افزایش پیدا کند. این اتفاق برای صنایع بالا دستی که با مشکلات تولید و افزایش هزینه های تامین مواد اولیه مواجه بودند، تا حدی به بهبود شرایط کمک کرده و امکان فروش محصولات با قیمت بالاتری را فراهم آورده است.

اما شرایط برای نوردکاران متفاوت است؛ افزایش قیمت شمش به عنوان ماده اولیه اصلی تولید بسیاری از مقاطع فولادی، مستقیما هزینه تولید نوردکاران را افزایش می دهد. در صورتی که بازادر سمت مصرف، توان پذیرش این افزایش متناسب با رشد هزینه تولید را وجود نداشته و به دنبال آن حاشیه سود نوردکار کاهش پیدا می کند.

مدیر عامل آهن پرایس معتقد است نوردکاران در شرایط فعلی با چنین فشاری مواجه شده اند و برای جبران افزایش هزینه ها عملا چاره ای جز انتقال بخشی از این افزایش قیمت به محصول نهایی ندارند. به این ترتیب، رشد قیمت مواد اولیه از بخش بالادست به شمش و سپس به میلگرد، تیرآهن و سایر مقاطع منتقل می شود و زنجیره فولاد با یک فشار قیمتی پیوسته مواجه خواهد شد.

از نگاه علی راد متین، در شرایط فعلی حتی این احتمال وجود دارد که جهش قیمت مقاطع تشدید شود و بازار به نقطه ای برسد که دیگر نمی توان از وجود برنده مشخصی صحبت کرد. تولیدکننده با افزایش هزینه ها، نوردکار با کاهش حاشیه سود و مصرف کننده با قیمت بالاتر مواجه خواهد شد؛ وضعیتی که نشان می دهد بدون تقویت تقاضای واقعی و ایجاد ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی، صرف اصلاح فرمول قیمت گذاری نمی تواند به تنهایی تعادل پایدار در بازار آهن ایجاد کند.

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