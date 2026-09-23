دورهمی سئو پابلیکا و تپسل؛ درباره آینده سئو در ایران

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، دورهمی سئو پابلیکا با همکاری تپسل و با حضور جمعی از متخصصان و فعالان حوزه سئو و دیجیتال مارکتینگ در ۲۱ شهریور ۱۴۰۵ برگزار شد. این رویداد فرصتی برای گفتوگوی مستقیم، تبادل تجربههای حرفهای و بررسی چالشها و مسیرهای پیشروی صنعت سئو در ایران فراهم کرد.
فضایی برای گفتوگو درباره تجربههای واقعی سئو
بخش مهمی از این رویداد به گفتوگوهای تخصصی میان شرکتکنندگان اختصاص داشت. حاضران درباره تجربههای خود در اجرای پروژههای سئو، چالشهای فنی و محتوایی، تغییرات فضای جستوجو و روشهای مواجهه با مسائل پیچیده در پروژههای واقعی صحبت کردند.
در این گفتوگوها، موضوعاتی مانند نقش داده در تصمیمگیریهای سئو، اهمیت اولویتبندی اقدامات، ارتباط میان تیمهای فنی، محتوا و مارکتینگ و تأثیر تغییرات جدید موتورهای جستوجو بر استراتژی کسبوکارها مورد توجه قرار گرفت. تنوع تجربههای شرکتکنندگان نیز باعث شد مسائل مطرحشده از زاویههای مختلف بررسی شوند.
اهمیت تبادل دانش در جامعه سئو ایران
بخش قابلتوجهی از دانش سئو از طریق تجربه، آزمونوخطا و بررسی نتایج پروژههای واقعی به دست میآید. به همین دلیل، ایجاد فضایی برای انتقال تجربه میان متخصصان میتواند به توسعه دانش حرفهای و شکلگیری راهحلهای دقیقتر کمک کند.
دورهمی سئو پابلیکا تلاش کرد محیطی فراتر از ارتباطات رسمی و یکطرفه ایجاد کند؛ فضایی که در آن متخصصان بتوانند بدون فاصله درباره تجربهها، شکستها، دستاوردها و پرسشهای مشترک خود صحبت کنند. این تعاملها علاوه بر انتقال دانش، زمینه آشنایی و همکاری بیشتر میان فعالان اکوسیستم سئو و دیجیتال مارکتینگ را نیز فراهم کرد.
آینده سئو؛ ترکیبی از تخصص، داده و فناوری
تحولات سریع هوش مصنوعی و تغییر شیوه جستوجوی کاربران، مفهوم سئو را نیز در حال تغییر قرار داده است. امروز متخصصان این حوزه علاوه بر شناخت اصول فنی و محتوایی، به مهارتهایی مانند تحلیل داده، اتوماسیون فرایندها، شناخت رفتار کاربر و هماهنگی با تیمهای محصول و فناوری نیاز دارند.
گفتوگوهای شکلگرفته در این دورهمی نشان داد آینده سئو به اجرای مجموعهای از اقدامات محدود نمیشود؛ بلکه به توانایی متخصصان در تحلیل مسائل، طراحی سیستمهای مقیاسپذیر و هماهنگکردن اهداف سئو با اهداف اصلی کسبوکار وابسته است.
همکاری پابلیکا و تپسل برای توسعه فضای تخصصی دیجیتال مارکتینگ
برگزاری این دورهمی با همکاری پابلیکا و تپسل، بخشی از تلاش برای تقویت ارتباط میان متخصصان و توسعه فضای گفتوگوی حرفهای در اکوسیستم دیجیتال مارکتینگ ایران بود.
پابلیکا بهعنوان یکی از فعالان حوزه بازاریابی محتوایی و انتشار رپورتاژ آگهی و تپسل بهعنوان موثرترین پلتفرم تبلیغات آنلاین، با همراهی یکدیگر فضایی را ایجاد کردند که در آن تجربه و دانش متخصصان این حوزه در مرکز توجه قرار داشت.
دورهمی سئو پابلیکا با حضور افرادی شکل گرفت که هرکدام با دانش، تجربه و گفتوگوهای خود به رشد این فضا کمک میکنند. پابلیکا و تپسل از تمام متخصصان و همراهانی که در این رویداد حضور داشتند و در شکلگیری این تجربه مشارکت کردند، قدردانی میکنند.
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