توزیع ۲۷۴ بسته معیشتی میان خانواده زندانیان بروجرد

به گزارش خبرگزاری مهر، گودرز امرایی، اظهار داشت: در راستای تسهیل شرایط اقتصادی خانوادههای زندانیان و کاهش بخشی از مشکلات معیشتی آنان، ۲۷۴ بسته معیشتی میان خانوادههای زندانیان شهرستان بروجرد توزیع شد.
وی ارزش مجموع این بستههای معیشتی را حدود یک میلیارد و ۳۷۰ میلیون تومان اعلام کرد و افزود: این اقدام با همکاری و همت دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بروجرد و انجمن حمایت از زندانیان این شهرستان اجرا شده است.
حمایت از خانواده زندانیان و کاهش آسیبهای اجتماعی
دادستان عمومی و انقلاب بروجرد با اشاره به ابعاد اجتماعی حمایت از خانوادههای زندانیان، تصریح کرد: حمایت از این خانوادهها نباید صرفاً به عنوان یک اقدام کمکرسانی مقطعی و ساده دیده شود، بلکه این حمایت در کنار برنامههای کلان بازاجتماعیسازی و اشتغالزایی برای زندانیان میتواند در کاهش دغدغههای معیشتی و روانی خانوادهها در دوران محکومیت مؤثر باشد.
امرایی ادامه داد: توجه به شرایط زندگی و وضعیت معیشتی خانوادههای مددجویان، یکی از راهکارهای پیشگیری از بروز آسیبهای ثانویه اجتماعی است و میتواند زمینه بازگشت بهتر افراد به جامعه را پس از دوران محکومیت فراهم کند.
وی تأکید کرد: حمایت از خانواده زندانیان، در کنار اقدامات مرتبط با اصلاح و بازاجتماعیسازی زندانیان، میتواند بخشی از فشارهای ناشی از مشکلات اقتصادی و اجتماعی این خانوادهها را کاهش دهد.
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