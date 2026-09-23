به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، عبدالحسن بهرامی، رئیس مرکز راهبری ستادهای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و رئیس رویداد ملی صنایع خلاق «مانوین»، گفت: این رویداد با هدف تقویت زیست‌بوم صنایع خلاق، توسعه بازار محصولات، تجاری‌سازی ایده‌ها و ایجاد مسیرهای جدید برای تأمین مالی کسب‌وکارهای این حوزه، از ۲۱ تا ۲۳ مهرماه ۱۴۰۵ در اصفهان برگزار می‌شود.

بهرامی با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای مانوین ۱۴۰۵ اظهار کرد: این رویداد در سه بخش اصلی نمایشگاه، جشنواره و فراخوان‌های حمایتی با مشارکت دستگاه‌های اجرایی، اتاق بازرگانی ایران، شرکت‌ها و کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و خلاق، شرکت‌های بزرگ زیست‌بوم نوآوری کشور، نهادهای تأمین مالی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر برگزار خواهد شد.

رئیس رویداد ملی صنایع خلاق «مانوین» ادامه داد: برای حمایت از برگزیدگان جشنواره، مجموعه‌ای از جوایز نقدی و حمایت‌های مالی در نظر گرفته شده است. در روزهای برگزاری رویداد، از مجموع ۵۰۰ شرکت متقاضی، ۷۰ شرکت منتخب در حضور داوران و خبرگان تخصصی، طرح یا محصول خلاقانه خود را ارائه خواهند کرد و در نهایت ۴۲ تندیس به برگزیدگان این دوره اختصاص پیدا می‌کند که شامل هفت «تندیس الماس» به ارزش هر کدام ۲۰ میلیارد ریال و ۳۵ «تندیس طلایی» به ارزش هر کدام ۱۰ میلیارد ریال است.

رئیس مرکز راهبری ستادهای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان همچنین درباره بخش نمایشگاهی مانوین گفت: در فراخوان اولیه در اردیبهشت ماه، حدود ۴۰۰ شرکت ثبت‌نام کردند و پس از انجام مراحل غربالگری و ارزیابی نهایی، شرکت‌های برگزیده از ۳۱ استان کشور برای حضور در نمایشگاه انتخاب شدند. شرکت‌های منتخب از روز چهارشنبه اول مهرماه ۱۴۰۵ به مدت هفت روز فرصت دارند با مراجعه به سایت https://nopatech.org/manovin۱۴۰۵/ و پرداخت ۱۵ تا ۲۰ درصد هزینه کل حضور در نمایشگاه، ثبت‌نام خود را نهایی کنند. بخش عمده هزینه‌های نمایشگاهی شامل زمین، غرفه‌سازی و امکانات اولیه غرفه‌ها از سوی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان تأمین شده است.

بهرامی ادامه داد: در صورتی که شرکت‌های منتخب در مهلت تعیین‌شده ثبت‌نام خود را نهایی نکنند یا از حضور در نمایشگاه انصراف دهند، شرکت‌های جایگزین برای تکمیل ظرفیت بخش نمایشگاهی معرفی خواهند شد.

وی با تأکید بر ضرورت حضور شرکت‌های خلاق از استان‌های مختلف کشور گفت: انتظار می‌رود پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد کشور حمایت ویژه‌ای از حضور شرکت‌های منتخب مستقر در این مجموعه‌ها داشته باشند.

بهرامی در پایان سخنان خود با اشاره به اهمیت صنایع خلاق در اقتصاد آینده کشور خاطرنشان کرد: شکل‌گیری یک زیست‌بوم پویا و اثرگذار در این حوزه نیازمند مشارکت همه دستگاه‌ها، ذی‌نفعان و بازیگران مرتبط است و امید داریم برگزاری مانوین بتواند با ایجاد هم‌افزایی میان بخش‌های دولتی و خصوصی، مسیر توسعه بازار، تجاری‌سازی محصولات و شکوفایی ظرفیت نخبگان و شرکت‌های خلاق کشور را هموارتر کند.