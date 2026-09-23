ضرورت تکمیل مرکز دیالیز بهنمیر

به گزارش خبرنگار مهر، سید سجاد رضوی معاون درمان وزارت بهداشت، در جریان بازدید اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی از مرکز در حال احداث دیالیز بهنمیر، اظهار کرد: دیالیز از جمله خدمات حیاتی و مستمری است که بیماران نیازمند آن باید در زمانهای مشخص و به صورت منظم دریافت کنند و توسعه ظرفیتهای این حوزه از اهمیت ویژهای برخوردار است.
وی افزود: نزدیک کردن خدمات دیالیز به محل زندگی بیماران میتواند ضمن تسهیل دسترسی، بخشی از مشکلات ناشی از رفتوآمدهای مکرر بیماران و خانوادههای آنان را کاهش دهد و از این منظر، تکمیل مرکز دیالیز بهنمیر اهمیت دارد.
معاون درمان وزارت بهداشت با اشاره به اقدامات دانشگاه علوم پزشکی مازندران در حوزه توسعه زیرساختهای دیالیز گفت: طی سالهای اخیر اقداماتی برای افزایش ظرفیت، تجهیز مراکز و تقویت پایداری خدمات دیالیز در استان انجام شده است.
رضوی با اشاره به شرایط روزهای جنگ ۱۲ روزه بیان کرد: در آن مقطع، مازندران با افزایش قابل توجه جمعیت و حضور بیماران مهمان مواجه شد و دانشگاه علوم پزشکی مازندران با افزایش ظرفیت خدمترسانی، سهشیفته کردن بخشهای دیالیز و بسیج امکانات و نیروی انسانی، مانع از ایجاد وقفه در روند درمان بیماران شد.
وی ادامه داد: در آن شرایط، علاوه بر بیماران استان، خدمات مورد نیاز بیمارانی که برای ادامه درمان خود به مازندران مراجعه کرده بودند نیز ارائه شد و زنجیره درمان بیماران دیالیزی استمرار پیدا کرد.
معاون درمان وزارت بهداشت با قدردانی از مجموعه دانشگاه علوم پزشکی مازندران و کارکنان مراکز دیالیز، خاطرنشان کرد: تجربه روزهای بحران نشان داد ظرفیتهای درمانی مازندران نمیتواند صرفاً بر اساس جمعیت ثابت استان برنامهریزی شود، چرا که این استان در شرایط عادی و بحرانی پذیرای جمعیت قابل توجهی از مسافران و بیماران است.
رضوی تأکید کرد: حفظ استمرار درمان در شرایط دشوار، نیازمند آمادگی، مدیریت مناسب و زیرساخت کافی است و توسعه پروژههایی مانند مرکز دیالیز بهنمیر باید در راستای افزایش پایداری خدمات و تسهیل دسترسی بیماران دنبال شود.
در جریان این بازدید، میزان پیشرفت پروژه، نیازهای زیرساختی و الزامات مورد نیاز برای تکمیل و تجهیز مرکز مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت پیگیری و حمایت برای به سرانجام رسیدن این طرح تأکید شد.
مرکز دیالیز بهنمیر با هدف توسعه دسترسی بیماران کلیوی به خدمات مستمر درمانی در حال احداث است و تکمیل آن میتواند ظرفیت جدیدی برای ارائه خدمات دیالیز در منطقه ایجاد کرده و با کاهش رفتوآمدهای مکرر بیماران، بخشی از دغدغه بیماران و خانوادههای آنان را کاهش دهد.
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