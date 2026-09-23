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۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۱۲

آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۵ با حضور ۲۸ هزار دانش‌آموز در مدارس اهر

آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۵ با حضور ۲۸ هزار دانش‌آموز در مدارس اهر

اهر- مدیر آموزش و پرورش اهر گفت: همزمان با آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۵، بیش از ۲۸ هزار دانش‌آموز در شهرستان اهر با حضور در ۳۰۶ مدرسه، سال تحصیلی جدید را آغاز کردند.

علیرضا اکبرپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۵، بیش از ۲۸ هزار دانش‌آموز در مقاطع مختلف تحصیلی فعالیت آموزشی خود را در مدارس شهرستان اهر آغاز کردند.

وی افزود: این دانش‌آموزان در ۳۰۶ مدرسه شهرستان اهر سال تحصیلی جدید را آغاز کرده‌اند و مجموعه آموزش و پرورش شهرستان تلاش کرده است زمینه لازم برای شروع منظم فعالیت‌های آموزشی و تربیتی مدارس را فراهم کند.

مدیر آموزش و پرورش اهر با اشاره به حضور دانش‌آموزان پایه اول ابتدایی در نخستین روز مدرسه گفت: یک هزار و ۲۲۱ دانش‌آموز کلاس اولی امسال برای نخستین بار وارد مدرسه شده و فصل جدیدی از زندگی آموزشی خود را آغاز کردند.

اکبرپور ادامه داد: آغاز دوره ابتدایی برای دانش‌آموزان کلاس اولی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و این مرحله می‌تواند نقش مهمی در شکل‌گیری نگرش آنان نسبت به مدرسه، یادگیری و مسیر تحصیلی آینده داشته باشد.

وی با تأکید بر نقش آموزش و پرورش در توسعه شهرستان اظهار کرد: پیشرفت هر جامعه‌ای از مسیر توجه به آموزش و تربیت نسل آینده می‌گذرد و مدارس به عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان این مسیر، نقش اساسی در پرورش دانش‌آموزانی توانمند، مسئولیت‌پذیر و خلاق دارند.

مدیر آموزش و پرورش اهر در پایان ابراز امیدواری کرد دانش‌آموزان این شهرستان با تلاش و پشتکار، حمایت خانواده‌ها و همراهی معلمان و فرهنگیان، سال تحصیلی جدید را با موفقیت پشت سر گذاشته و در مسیر رشد و تعالی گام بردارند.

کد مطلب 6956346

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