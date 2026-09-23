علیرضا اکبرپور در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۵، بیش از ۲۸ هزار دانشآموز در مقاطع مختلف تحصیلی فعالیت آموزشی خود را در مدارس شهرستان اهر آغاز کردند.
وی افزود: این دانشآموزان در ۳۰۶ مدرسه شهرستان اهر سال تحصیلی جدید را آغاز کردهاند و مجموعه آموزش و پرورش شهرستان تلاش کرده است زمینه لازم برای شروع منظم فعالیتهای آموزشی و تربیتی مدارس را فراهم کند.
مدیر آموزش و پرورش اهر با اشاره به حضور دانشآموزان پایه اول ابتدایی در نخستین روز مدرسه گفت: یک هزار و ۲۲۱ دانشآموز کلاس اولی امسال برای نخستین بار وارد مدرسه شده و فصل جدیدی از زندگی آموزشی خود را آغاز کردند.
اکبرپور ادامه داد: آغاز دوره ابتدایی برای دانشآموزان کلاس اولی از اهمیت ویژهای برخوردار است و این مرحله میتواند نقش مهمی در شکلگیری نگرش آنان نسبت به مدرسه، یادگیری و مسیر تحصیلی آینده داشته باشد.
وی با تأکید بر نقش آموزش و پرورش در توسعه شهرستان اظهار کرد: پیشرفت هر جامعهای از مسیر توجه به آموزش و تربیت نسل آینده میگذرد و مدارس به عنوان یکی از مهمترین ارکان این مسیر، نقش اساسی در پرورش دانشآموزانی توانمند، مسئولیتپذیر و خلاق دارند.
مدیر آموزش و پرورش اهر در پایان ابراز امیدواری کرد دانشآموزان این شهرستان با تلاش و پشتکار، حمایت خانوادهها و همراهی معلمان و فرهنگیان، سال تحصیلی جدید را با موفقیت پشت سر گذاشته و در مسیر رشد و تعالی گام بردارند.
نظر شما