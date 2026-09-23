به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست روز چهارشنبه در آیین آغاز سال تحصیلی جدید، با گرامیداشت یاد شهدای دانش آموز و فرهنگی، به ویژه شهدای مدرسه میناب و ۱۵ شهید دانش آموز و سه شهید فرهنگی استان، اظهار کرد: اول مهر سرآغاز دوره ای جدید برای ساختن آینده است و به همین دلیل، نواختن زنگ مهر و مقاومت در نخستین روز سال تحصیلی پیام مهمی برای همه ما دارد.
وی با بیان اینکه مفهوم مقاومت در محیط آموزش و پرورش معنای متفاوتی دارد، افزود: اگر مقاومت در صحنه های نظامی به معنای ایستادگی، فداکاری، رشادت و شهادت در برابر تهدیدهاست، در محیط مدرسه میتوان آن را به معنای دانش آموزی دانست که در برابر سختی های تحصیل تسلیم نمیشود، معلمی که برای رشد و یادگیری دانش آموزان فداکارانه تلاش میکند و جامعه ای که مشکلات خود را می شناسد و برای آنها راه حل پیدا میکند.
سرمست ادامه داد: در ادبیات علمی امروز، از مقاومت با مفهوم تاب آوری و ایستادگی یاد میشود؛ در جهان امروز همیشه باهوش ترین افراد پیروز نمیشوند، بلکه کسانی که تاب آوری و روحیه ایستادگی بیشتری دارند، میتوانند در میدان های مختلف موفق باشند.
استاندار آذربایجان شرقی، سازگاری با شرایط دشوار و بازگشت به مسیر پیشرفت و توسعه را از عوامل پایداری جوامع دانست و گفت: در نظام آموزش و پرورش، مقاومت، مقاومت علمی است؛ کشورهایی که بیش از گذشته به علم، فناوری و سرمایه انسانی خود اتکا میکنند، پایدارتر و مقاوم تر خواهند بود.
وی تأکید کرد: باید دانش بیاموزیم، فناوری تولید کنیم و برای مسائل کشور راهکارهای بومی پیدا کنیم؛ اگر می خواهیم ایران در آینده کشوری قدرتمندتر، پیشرفته تر و اثرگذارتر از امروز باشد، باید این مسیر را از مدرسه آغاز کنیم.
سرمست با اشاره به جایگاه دانش آموزان به عنوان سرمایه های آینده کشور، گفت: دانش آموزان امروز، پزشکان، مهندسان، معلمان و مدیران فردای کشور هستند و سرمایه گذاری برای آموزش و پرورش و دانش آموزان، در حقیقت سرمایه گذاری برای آینده ایران است.
وی با اشاره به اولویت دولت چهاردهم در حوزه آموزش و پرورش افزود: به همین مناسبت است که رئیس جمهور، نهضت مدرسه سازی و ارتقای کیفیت آموزش دانش آموزان را در اولویت قرار داده است.
استاندار آذربایجان شرقی مدرسه را محل ساختن شخصیت ها، پرورش نخبگان و ایجاد احساس مسئولیت اجتماعی دانست و اظهار کرد: مدرسه صرفاً محل آموزش کتاب های درسی نیست؛ دانش آموز باید در مدرسه یاد بگیرد چگونه فکر کند، مسائل را تحلیل کند، با دیگران همکاری داشته باشد و در برابر جامعه خود مسئولیت پذیر باشد.
سرمست با تأکید بر اهمیت آموزش مهارت اندیشیدن، گفت: معلمی را دوست دارم که به جای اینکه صرفاً اندیشه ها را به دانش آموز بیاموزد، روش اندیشیدن را به او یاد بدهد.
وی خاطرنشان کرد: دانش آموز موفق فقط کسی نیست که نمره های بالا میگیرد، بلکه کسی است که دانش، اخلاق، مهارت و مسئولیت پذیری را در کنار یکدیگر میآموزد.
استاندار آذربایجان شرقی در پایان با اشاره به نواختن زنگ مقاومت در نخستین روز سال تحصیلی، گفت: میخواهیم یادآور شویم که آینده با امید ساخته میشود، با علم قدرتمند میشود و با مقاومت و مسئولیت پذیری به مقصد میرسد.
وی برای دانش آموزان، معلمان و مدیران مدارس استان در سال تحصیلی جدید، سالی سرشار از یادگیری، نشاط، امید، خلاقیت و موفقیت آرزو کرد
نظر شما