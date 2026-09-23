به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس آمار اعلام‌شده، از مجموع ۸۵۴۵ شکایت ثبت شده در رشته‌های مختلف بیمه، تعداد ۷۷۷۹ شکایت مختومه شده و ۷۶۶ مورد همچنان در حال رسیدگی است.

رشته بیمه شخص ثالث با ۳۸۴۳ شکایت ثبت شده در صدر قرار دارد که از این تعداد، ۳۴۶۱ شکایت رسیدگی و مختومه شده و ۳۸۲ مورد در حال رسیدگی است.

پس از آن، رشته بیمه درمان با ۲۱۶۰ شکایت در جایگاه دوم قرار گرفته که از این میان ۱۹۹۲ شکایت مختومه و ۱۶۸ شکایت در حال بررسی است.

همچنین رشته بدنه اتومبیل نیز با ۱۰۳۱ شکایت در رتبه سوم قرار دارد که ۹۷۵ فقره رسیدگی و مختومه شده و ۵۶ مورد دیگر در حال رسیدگی است.

این گزارش می‌افزاید، از مجموع ۸۵۴۵ شکایت ثبت شده از شرکت‌های بیمه، تعداد ۴۵۷ شکایت مربوط به عملکرد نمایندگان شرکت‌های بیمه، کارگزاران رسمی و ارزیابان خسارت بوده که تعداد ۴۰۴ مورد مختومه و ۵۳ مورد در حال رسیدگی است.