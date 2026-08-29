ارائه طرح حمایتی صندوق بیمه حوادث طبیعی به هیات وزیران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان، شمس اله سلامی، رییس هیات عامل صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان، از تدوین و ارائه طرح یکسان‌سازی سقف تعهدات صندوق برای واحدهای مسکونی روستایی و شهری و همچنین طرح افزایش سقف تعهدات و متناسب‌سازی آنها با هزینه‌های واقعی بازسازی واحدهای مسکونی خبر داد.

وی با اعلام این خبر افزود: یکی از دغدغه های اصلی این صندوق واقعی کردن خسارت پرداختی متناسب با هزینه های باز سازی در چهار چوب یک نظام بیمه ای پایه است که برای نیل به آن امسال دو طرح یکسان سازی سقف تعهدات واحد های شهری و روستایی و طرح افزایش سقف پرداختی به واحد های خسارت دیده بدون افزایش حق بیمه به هیات محترم دولت ارابه شده است که امیدوارم با اعلام نظر مثبت دولت این اهداف محقق شود.

سلامی همچنین افزود: این دو طرح در راستای توسعه عدالت بیمه ای و افزایش تاب آوری اقتصادی هم میهن مان در برابر حوادث طبیعی تدوین و در دستور کار قرار گرفته است.

شایان ذکر است در حال بیش از ۳۵ میلیون واحد مسکونی دارای انشعاب قانونی برق در سراسر کشور تحت پوشش بیمه پایه حوادث طبیعی قرار دارند که در صورت تصویب طرح مشمول آن خواهند بود.