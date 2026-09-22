به گزارش خبرنگار مهر، محمد آریامنش رئیس پژوهشکده بیمه، امروز سه‌شنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ در مراسم آغاز طرح «پَروَش» (پژوهشکده، رسانه و شفافیت) از ورود پژوهشکده بیمه به پژوهش‌های «پساجنگ و پساتحریم» و برنامه این نهاد برای بازنگری در آموزش، استانداردها و زیرساخت‌های صنعت بیمه خبر داد و گفت: طرح «پَروَش» با هدف آغاز گفتگویی تازه میان پژوهشکده بیمه و رسانه‌ها آغاز شده است و در جریان این رویداد، رئیس پژوهشکده بیمه درباره برنامه‌ها و رویکردهای جدید این مجموعه در حوزه پژوهش، آموزش و ارتباط با صنعت و رسانه توضیحاتی ارائه کرد.

آریامنش با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد در حوزه پژوهش‌های بیمه‌ای اظهار کرد: پژوهش‌هایی که در صنعت بیمه به کار گرفته نشوند و تنها در قفسه‌ها بایگانی شوند، فاقد ارزش عملیاتی هستند و صنعت بیمه باید به سمت کاربردی‌سازی علم حرکت کند.

وی با اشاره به تغییرات ۸۸ روز اخیر در مدیریت پژوهشکده بیمه افزود: اقتصاد بیمه‌محور، هوشمندسازی و رضایت‌مندی عمومی از ارکان تقویت بنیان‌های نظام اقتصادی است و سکان‌داری علمی این صنعت، تلاش مستمر برای بسیج توان علمی کشور را می‌طلبد.

آغاز پژوهش‌های پساجنگ و پساتحریم

رئیس پژوهشکده بیمه با اشاره به برنامه‌های این نهاد در دوره جدید گفت: بعد از جنگ وارد پژوهش‌های پساجنگ و پساتحریم شدیم و تشکیل کارگروه صنعت بیمه در این حوزه نیز در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: یکی از مأموریت‌های اصلی پژوهشکده، بررسی دقیق انطباق استانداردهای حسابداری کشور با استانداردهای بین‌المللی است، چرا که شناسایی شکاف‌های موجود، پیش‌شرط اصلاحات ساختاری در صنعت بیمه است.

آریامنش همچنین با اشاره به ضرورت اصلاح مقررات صنعت بیمه گفت: آیین‌نامه‌های بیمه باید تغییر کنند و مطابق با استانداردهای جهانی مورد بازنگری قرار گیرند. نتایج پژوهش‌ها نیز باید در اختیار شرکت‌های بیمه قرار گیرد.

وی در ادامه از تدوین سند راهبردی صنعت بیمه خبر داد و گفت: تدوین این سند در اختیار پژوهشکده بیمه قرار گرفته است.

آموزش صنعت بیمه نیازمند بازنگری ساختاری است

رئیس پژوهشکده بیمه با انتقاد از شیوه‌های سنتی آموزش در صنعت بیمه اظهار کرد: شیوه‌های آموزشی کهنه باید تغییر کنند. برون‌سپاری آموزش به بخش خصوصی با جدیت دنبال می‌شود، اما این امر باید در چارچوبی هدفمند و با نظارت دقیق انجام شود و پژوهشکده بیمه نقش هماهنگ‌کننده، نظارت و سیاست‌گذاری کلان را بر عهده خواهد داشت.

آریامنش با اشاره به آموزش شبکه فروش گفت: در زمینه شبکه فروش، توانمندی افراد دنبال می‌شود و مهارت‌افزایی شبکه فروش و آموزش‌های مرتبط با آن نیز در دستور کار قرار دارد. آموزش‌هایی که برای شبکه فروش ارائه می‌شود با آموزش‌هایی که برای افراد فعال در بخش مدیریت ارائه می‌شود، متفاوت است.

رئیس پژوهشکده بیمه همچنین از تدوین شاخص‌های عملکردی برای شبکه فروش خبر داد و گفت: این مدل‌ها و شاخص‌های تحلیلی، بستری فراهم می‌کند تا شرکت‌های بیمه بتوانند با داده‌های دقیق‌تر درباره آموزش نیروها و جذب سرمایه‌گذاری تصمیم‌گیری کنند.

پژوهشکده بیمه به دنبال کاربردی‌سازی پژوهش‌ها

آریامنش با تشریح نقش پژوهشکده بیمه در صنعت بیمه گفت: ما در پژوهشکده نقش جراح یا درمانگر را نداریم، بلکه نقش ما پیشگیرانه است. تلاش‌های فعلی در جهت پیوند واقعی میان دانش و مهارت است و این موضوع نباید صرفاً یک شعار باقی بماند.

رئیس پژوهشکده بیمه همچنین با اشاره به هدف طرح‌های پژوهشکده اظهار کرد: هدف اصلی طرح‌های ما افزایش ضریب نفوذ بیمه و افزایش سهم بیمه از اقتصاد ملی است. پژوهش‌های انجام‌شده باید در اختیار فعالان صنعت قرار گیرد و به راهکارهای عملیاتی منجر شود.

آریامنش با اشاره به برنامه پژوهشکده برای برگزاری همایش بیمه و توسعه گفت: امسال در همایش بیمه و توسعه به دنبال نمایش‌گرایی نیستیم. هدف ما گذار از پنل‌های مقاله‌محور به سمت ایجاد بسترهای تعاملی و جشنواره‌های کاربردی است تا بتوانیم در سال‌های آتی شاهد دستاوردهای ملموس در حوزه فناوری و هوشمندسازی باشیم.

رئیس پژوهشکده بیمه از راه‌اندازی کارگروه علمی رسانه و صنعت بیمه خبر داد و گفت: خبرنگارانی که می‌خواهند کارهای پژوهشی در صنعت بیمه انجام دهند، می‌توانند در این کارگروه عضویت داشته باشند. این کارگروه در راستای تقویت ارتباط میان رسانه و پژوهش در صنعت بیمه راه‌اندازی می‌شود.

ایجاد آزمایشگاه ریسک و نوآوری

آریامنش همچنین از ایده ایجاد آزمایشگاهی برای طرح‌های بیمه‌ای خبر داد و گفت: این آزمایشگاه به عنوان محلی برای آزمایش ریسک و نوآوری در صنعت بیمه ایجاد خواهد شد.

وی با اشاره به وضعیت پژوهش‌ها درباره توانگری شرکت‌های بیمه اظهار کرد: در طول فعالیت پژوهشکده بیمه هنوز هیچ پژوهشی در مورد توانگری شرکت‌های بیمه انجام نشده و تنها یک یا دو مقاله در این زمینه نوشته شده است.

رئیس پژوهشکده بیمه با اشاره به وضعیت هیئت علمی این مجموعه گفت: در حال حاضر ۳۰ پست هیئت علمی در پژوهشکده بیمه خالی است.

پیش از این اعلام شده بود که برای جذب هیئت علمی جدید اقدام نشود، اما اخیراً شرایطی فراهم شده است که بتوان از هیئت علمی جدید در این پژوهشکده استفاده کرد.

دولت‌ها در جنگ باید از صنعت بیمه حمایت کنند

آریامنش در بخش دیگری از سخنان خود درباره پرداخت خسارت در شرایط جنگی گفت: مواقع جنگ در همه دنیا یک استثنا است و اگر دولت‌ها حمایت نکنند، صنعت بیمه نمی‌تواند خسارت‌ها را بپردازد.

وی همچنین درباره استفاده از الگوهای مختلف در صنعت بیمه گفت: ما از همه الگوها استفاده می‌کنیم و تنها الگویی مانند بیمه تکافل را دنبال نمی‌کنیم، بلکه از سایر الگوها نیز استفاده خواهیم کرد.

رئیس پژوهشکده بیمه در پایان از رونمایی از پنل پرداخت خسارت در آینده نزدیک خبر داد.