به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسن‌زاده فرمانده سپاه تهران بزرگ در حاشیه آیین افتتاح آموزش نظامی «جان فدای ایران» در میدان امام حسین(ع) اظهار داشت: کشوری که از جمعیت حدود ۹۰ میلیون نفری آن، بالغ بر ۳۰ میلیون نفر ثبت‌نام کرده و سازماندهی شده‌اند، نشان‌دهنده اراده ملت ایران برای دفاع از کشور است.

وی افزود: این جمعیت در یک رزمایش بزرگ که بخشی از آن در تهران برگزار شد و با حضور ۳۱۳ هزار نفر همراه بود، شرکت کردند و پس از آن نیز مراحل آموزشی خود را با آمادگی کامل پشت سر می‌گذارند.

فرمانده سپاه تهران بزرگ تصریح کرد: این یعنی ملت اراده کرده است دشمن خود را شکست دهد و او را زیر لگدهای خودش خرد کند.

حسن‌زاده ادامه داد: اراده یک ملت است که دشمن را به زانو درمی‌آورد و این یک واقعیت است. در هر جایی که ملت‌ها بایستند و از خودشان، میهن‌شان و کشورشان دفاع کنند، به شکلی که ما در ایران عزیزمان شاهد آن هستیم، طبیعتاً دشمن راه به جایی نخواهد برد.

وی خاطرنشان کرد: از همین روزها دشمن شکست خودش را در ذهن خودش ترسیم می‌کند.