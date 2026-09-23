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۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۰۱

سردار حسن‌زاده: ملت ایران اراده کرده که دشمن را به زانو درآورد

سردار حسن‌زاده: ملت ایران اراده کرده که دشمن را به زانو درآورد

فرمانده سپاه تهران بزرگ گفت: ملت ایران اراده کرده که دشمن را به زانو درآورد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسن‌زاده فرمانده سپاه تهران بزرگ در حاشیه آیین افتتاح آموزش نظامی «جان فدای ایران» در میدان امام حسین(ع) اظهار داشت: کشوری که از جمعیت حدود ۹۰ میلیون نفری آن، بالغ بر ۳۰ میلیون نفر ثبت‌نام کرده و سازماندهی شده‌اند، نشان‌دهنده اراده ملت ایران برای دفاع از کشور است.

وی افزود: این جمعیت در یک رزمایش بزرگ که بخشی از آن در تهران برگزار شد و با حضور ۳۱۳ هزار نفر همراه بود، شرکت کردند و پس از آن نیز مراحل آموزشی خود را با آمادگی کامل پشت سر می‌گذارند.

فرمانده سپاه تهران بزرگ تصریح کرد: این یعنی ملت اراده کرده است دشمن خود را شکست دهد و او را زیر لگدهای خودش خرد کند.

حسن‌زاده ادامه داد: اراده یک ملت است که دشمن را به زانو درمی‌آورد و این یک واقعیت است. در هر جایی که ملت‌ها بایستند و از خودشان، میهن‌شان و کشورشان دفاع کنند، به شکلی که ما در ایران عزیزمان شاهد آن هستیم، طبیعتاً دشمن راه به جایی نخواهد برد.

وی خاطرنشان کرد: از همین روزها دشمن شکست خودش را در ذهن خودش ترسیم می‌کند.

کد مطلب 6956787
هادی رضایی

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