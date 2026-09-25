به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسن زاده فرمانده سپاه تهران در رزمایش ۴۰ هزار نفری موتورسواران جانفدا گفت:از همه مردم بویژه در تهران تشکرمیکنم که انسجام ملی را به رخ دشمنان کشیدند.

وی افزود: ما در میانه هفته دفاع مقدس شاهد برگزاری مرحله دم این رزمایش با حضور ۴۰ هزار موتور سوار هستیم.

وی گفت: بعد از سازماندهی مردمی در میدان ، امروز سازمان یافتگی‌موتورسواران‌را داریم.

سردار حسن زاده عنوان کرد: امروز شاهد حضور جوانان ونوجوانان هستیم که در غالب بزرگترین موتورسواران جانفدا به یاد همه شهدای دفاع مقدس ، جنگ۱۲ روزه و جنگ رمضان و امروز هم در دفاع مقدس در تنگه هرمز گرد هم امدند تا دفاع ایران را در ایجاد بازدارندگی ایران را به جهان نشان دهند.

وی با اشاره به پیام‌ حضور مردم، گفت: به نمایندگی از همه فرماندهان ، سردار مجیدموسوی، سردار عبدالهی و همه فرماندهان در کنار سایر جانفدایان حضور پیدا کردیم.

وی بیان کرد: این حضور ویکپارچگی تداوم مقاومت و تاب اوری است و این مهم است که نتیجه اصلی نبرد را مشخص میکند نه یاوه گویی های ترامپ ملعون. امروز اراده ملت در میادین و خیابان ها این اراده مردم ایران است که به دشمنانش تحمیل می شود.