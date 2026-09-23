تبادل پیام میان ایران و امریکا دو ساعت به طول انجامید

‏به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه با انتشار پستی در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت: دیروز در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در ادامه گفتگوهایی که توسط کشورهای میانجی بین ایران و آمریکا در جریان بوده است، دور دیگری از تبادل و تبیین پیام از طریق میانجی قطری بین ایران و آمریکا صورت گرفت.

‏وی افزود: در این فرآیند که حدود دو ساعت به طول انجامید، مواضع و شروط ایران برای احیای دیپلماسی به شیوه‌ای که هیچ شک و شبهه‌ای باقی نماند و هیچ عذر و بهانه‌ای برای طرفی نباشد، به طرف آمریکایی منعکس گردید.

‏سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: شروط ایران، روشن و شفاف است، توقف اقدامات تجاوزکارانه آمریکا از جمله محاصره دریایی و تروریسم اقتصادی، خاتمه جنگ در همه جبهه‌ها، آزادی اموال مسدودشده یا محدودشده ایران، پذیرش مسیر ایمن کشتیرانی به شیوه تفاهم شده بین دو دولت ساحلی و ....