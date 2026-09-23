  1. بین الملل
  2. ایران در جهان
۱ مهر ۱۴۰۵، ۷:۴۵

ادعای وزارت خارجه آمریکا: نشست با ایرانی‌ها خوب بود

ادعای وزارت خارجه آمریکا: نشست با ایرانی‌ها خوب بود

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا مدعی برگزاری نشست خوب با ایرانی ها در نیویورک شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، تامی پیگوت سخنگوی وزارت خارجه آمریکا مدعی شد که نشست با ایرانی ها خوب بود و ترامپ تهران را در برابر ۲ گزینه قرار داده است؛ تداوم اقدامات «شرورانه» و تحمل مسئولیت تبعات آن یا انتخاب راه صلح و شکوفایی!

وی اضافه کرد که آمریکا معتقد است گزینه صلح و شکوفایی برای ایرانی ها بهترین گزینه خواهد بود و ترامپ بر ممانعت از دسترسی ایران به سلاح هسته ای مصمم است.

پیشتر اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان درباره خبر مذاکرات ایران و آمریکا در نیویورک گفت: تعامل صورت گرفته با طرف آمریکایی از طریق میانجی قطری بود.

وی افزود: این تعامل با هدف ابلاغ شروط ایران، از جمله خاتمه جنگ در همه حبهه‌ها، توقف اقدامات تجاوزکارانه آمریکا، محاصره دریایی و جنگ اقتصادی، آزادی دارایی‌های ایران، و... صورت گرفت.

کد مطلب 6955777

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه