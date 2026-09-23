به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا احمدی، گفت: در آستانه آغاز بهار تعلیم و تربیت، با هدف زنده نگهداشتن یاد و خاطره شهدای دانشآموز و ترویج فرهنگ مقاومت، بنرهای ویژه شهدای مدرسه «شجره طیبه» میناب در سطح شهر، نصب شد.
وی افزود: دانشآموزان شهید این مدرسه، نمادی از مظلومیت و پاکی هستند و ما وظیفه داریم در آغاز سال تحصیلی، این الگوهای راستین را به نسل امروز معرفی کنیم.
وی ادامه داد: این فضاسازیهای محیطی، قدمی کوچک در جهت ادای دین به خون پاک این لالههای پرپرشده است تا پیامِ مقاومت و وفاداری به آرمانهای انقلاب در اذهان دانشآموزان عزیز ما همواره زنده بماند و آنها بدانند که امنیت و آرامش امروزِ کلاسهای درس، مرهون خونِ چنین عزیزانی است.
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