به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا احمدی، گفت: در آستانه آغاز بهار تعلیم و تربیت، با هدف زنده نگه‌داشتن یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز و ترویج فرهنگ مقاومت، بنرهای ویژه شهدای مدرسه «شجره طیبه» میناب در سطح شهر، نصب شد.

وی افزود: دانش‌آموزان شهید این مدرسه، نمادی از مظلومیت و پاکی هستند و ما وظیفه داریم در آغاز سال تحصیلی، این الگوهای راستین را به نسل امروز معرفی کنیم.

وی ادامه داد: این فضاسازی‌های محیطی، قدمی کوچک در جهت ادای دین به خون پاک این لاله‌های پرپرشده است تا پیامِ مقاومت و وفاداری به آرمان‌های انقلاب در اذهان دانش‌آموزان عزیز ما همواره زنده بماند و آن‌ها بدانند که امنیت و آرامش امروزِ کلاس‌های درس، مرهون خونِ چنین عزیزانی است.