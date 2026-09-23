۹۸۸ حمله هوایی و موشکی سعودی به یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن به تشدید حملات دشمن سعودی به یمن اشاره کرد.

وی افزود: طی ۲۴ ساعت گذشته، دشمن سعودی با استفاده از جنگنده های اف-۱۵ و تایفون که از پایگاه‌های هوایی خمیس مشیط و طائف برخاسته بودند، ۵۲ حمله هوایی انجام دادند و حملات موشکی از جیزان انجام شد. این حملات استان‌های الحدیده، تعز، البیضاء، مارب و صعده را هدف قرار داد که به شهادت و زخمی شدن شماری از هموطنان ما، از جمله کودکان و زنان، منجر شد.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن گفت: این حملات تاسیسات شهری اعم از شبکه های ارتباطاتی، مدارس و پل ها را هدف قرار داد.

وی افزود: به این ترتیب، شمار حملات هوایی و موشکی سعودی‌ها از زمان تشدید تنش‌ها علیه کشور عزیزمان به ۹۸۸ حمله هوایی و موشکی رسید.