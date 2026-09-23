به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار شبکه المیادین در یمن از حملات دوباره موشکی و توپخانه‌ای عربستان به شهرستان‌های رازح، غمر و الظاهر در استان صعده در شمال یمن خبر داد.

این رسانه به جزییات بیشتر و شمار تلفات احتمالی این حملات هیچ اشاره ای نکرده است.

این حمله ساعاتی پس از آن رخ می دهد که یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن به تشدید حملات دشمن سعودی به یمن اشاره کرد.

وی افزود: طی ۲۴ ساعت گذشته، دشمن سعودی با استفاده از جنگنده های اف-۱۵ و تایفون که از پایگاه‌های هوایی خمیس مشیط و طائف برخاسته بودند، ۵۲ حمله هوایی انجام دادند و حملات موشکی از جیزان انجام شد. این حملات استان‌های الحدیده، تعز، البیضاء، مارب و صعده را هدف قرار داد که به شهادت و زخمی شدن شماری از هموطنان ما، از جمله کودکان و زنان، منجر شد.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن گفت: این حملات تاسیسات شهری اعم از شبکه های ارتباطاتی، مدارس و پل ها را هدف قرار داد.

وی افزود: به این ترتیب، شمار حملات هوایی و موشکی سعودی‌ها از زمان تشدید تنش‌ها علیه کشور عزیزمان به ۹۸۸ حمله هوایی و موشکی رسید.

حمله هوایی عربستان به جنوب غرب یمن

منابع خبری از حملات هوایی عربستان به منطقه مقبنه از توابع استان تعز در جنوب غربی یمن خبر دادند.

تجمع نیروهای سعودی و انبار سلاح آنها هدف حمله قرار گرفت



یک مقام نظامی یمنی به خبرگزاری سبا این کشور گفت که تجمع و انبار مهمات دشمن سعودی در پادگان های "الطوال" هدف حمله قرار گرفت و در جریان آن ده ها نفر کشته و زخمی شدند.

این منبع نظامی افزود: نظامیان کشته و زخمی شده در این حملات، تابعیت عربستانی و سودانی را داشتند و گروهی نیز یمنی های وابسته به سعودی بودند.