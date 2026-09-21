یحیی سریع: ۹۱۷ تجاوز هوایی و موشکی دشمن سعودی؛ پاسخ خواهیم داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن با اشاره به تشدید حملات دشمن سعودی به یمن هشدار داد که این حملات بدون پاسخ نخواهد ماند.

وی افزود: در یک تشدید گسترده، دشمن جنایتکار سعودی با ۱۵۷ حمله هوایی و موشکی، با استفاده از جنگنده‌های اف-۱۵ و تایفون که از پایگاه‌های هوایی خمیس مشیط و طائف برخاسته بودند و حملات موشکی از نجران و جیزان، استان‌های الجوف، تعز، صعده و مارب را هدف قرار داد.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن بیان کرد: شمار حملات هوایی و موشکی از ابتدای تشدید تنش به ۹۱۷ مورد رسید.

وی تاکید کرد: به خواست خدا، این تجاوز بزرگ بی‌پاسخ نخواهد ماند.