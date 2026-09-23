تجلیل از سازندگان «هور در آتش»؛ فیلمی که از جنس عشق بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان سینمایی، همزمان با هفته دفاع مقدس و با هدف بازخوانی تجربه های سینمای دفاع مقدس، نشست انتقال تجربه ساخت فیلم «هور در آتش» و آئین تجلیل از عوامل این اثر امروز اول مهر در سالن سیف الله داد سازمان سینمایی برگزار شد.

در این نشست رائد فریدزاده رئیس سازمان سینمایی با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، با اشاره به نمایش نسخه مرمت شده فیلم «هور در آتش» گفت: آغاز هفته دفاع مقدس با نمایش یکی از آثار ماندگار سینمای دفاع مقدس در سازمان سینمایی همراه شد؛ اثری که پس از سال‌ها همچنان می تواند مخاطب را به فضای یکی از دوره های مهم تاریخ معاصر ایران بازگرداند. اهمیت این فیلم تنها به موضوع آن محدود نمی شود، بلکه شیوه روایتگری و داستان پردازی آن می تواند برای سینمای امروز نیز آموزنده باشد چرا که همچنان نیازمند روایت بخش های مختلف تاریخ جنگ و پیامدهای آن برای نسل های آینده هستیم.

وی با تاکید بر نقش سینما در ثبت و حفظ حافظه تاریخی و ملی کشور عنوان کرد: فیلمسازانی که در آن دوره با تلاش و دلسوزی به ثبت بخشی از تاریخ ایران پرداختند، کاری ارزشمند و ماندگار انجام دادند تا نسل های بعد بتوانند تصویری از شرایط اجتماعی و تاریخی آن دوران در اختیار داشته باشند. فاصله‌ای که میان نسل امروز و فداکاری های صورت گرفته در دوران دفاع مقدس ایجاد شده‌است، ضرورت روایت این بخش از تاریخ را دوچندان می‌کند و سینما می تواند با زبان تصویر، این حافظه تاریخی را به نسل های آینده منتقل کند.

رئیس سازمان سینمایی با اشاره به تاثیرگذاری «هور در آتش» بر مخاطبان، تصریح کرد: اهمیت این اثر در آن است که روایت انسانی و پدرانه آن، فراتر از مرزهای زبان و فرهنگ توانسته با مخاطب ارتباط برقرار کند.

پس از صحبت های فریدزاده، با حضور رئیس سازمان سینمایی و حبیب ایل بیگی مدیرعامل موسسه سینما شهر از عزیز اله حمیدنژاد نویسنده و کارگردان، امیر حسین شریفی تهیه کننده، مهدی فقیه بازیگر و نصرت کریمی دستیار اول کارگردان فیلم «هور در آتش» تجلیل شد.

در ادامه نشست انتقال تجربه ساخت فیلم «هور در آتش» با حضور عزیز اله حمید نژاد، امیر حسین شریفی و مهدی فقیه با اجرای کامران ملکی برگزار شد.

دشواری های ساخت یک فیلم جنگی

در ادامه عزیز الله حمیدنژاد نویسنده و کارگردان این فیلم نیز درباره نحوه شکل‌گیری و ساخت فیلم «هور در آتش» گفت: این فیلم نخستین تجربه سینمایی من بود. تمام مراحل نگارش اثر، از ایده و طرح گرفته تا فیلمنامه، ابتدا به صورت دست نویس انجام شد. شکل گیری این پروژه نیز فرآیندی طولانی داشت. فیلمنامه در ابتدا برای ساخت فیلم کوتاه نوشته شده بود اما پس از چند سال و با فراهم شدن شرایط لازم، امکان تبدیل به یک فیلم سینمایی فراهم شد.

وی در ادامه تصریح کرد: پیش از ساخت این فیلم، تجربه فیلم مستند «زندگی در ارتفاعات» و جوایزی که این اثر به دست آورد، زمینه ای را فراهم کرد تا امکانات فنی و نگاتیو لازم برای ساخت فیلم سینمایی در اختیارم قرار بگیرد و بتوانم تهیه کننده ای برای این پروژه پیدا کنم.

وی با اشاره به اینکه بخش هایی از فیلم به صورت تجربی ساخته شده است، گفت: در بسیاری از صحنه ها به خاطر امکانات محدودی که در اختیار داشتیم، مجبور بودیم پلان به پلان پیش برویم تا گروه فیلمبرداری به شرایط مسلط شود. پس از حدود پانزده روز سرعت کار افزایش پیدا کرد و توانستیم صحنه هایی را که در ابتدا غیر ممکن به نظر می رسید، اجرا کنیم.

«هور در آتش» فیلم ساده ای نبود

در ادامه امیرحسین شریفی تهیه کننده این فیلم نیز با اشاره به سختی های کار تصریح کرد: «هور در آتش» فیلم ساده ای نبود و ساخت آن با دشواری های زیادی همراه بود. به اعتقاد من، در آن مقطع جز عزیزالله حمید نژاد کس دیگری نمی توانست این فیلم را بسازد.

وی با بیان اینکه فیلمنامه «هور در آتش» در ابتدا به صورت دست نویس به او ارائه شده‌است، گفت: قصه را برای من آوردند و خواندم. متن دست نویس بود و پیش از آن به جاهای مختلفی ارائه شده بود و همه گفته بودند ساخت چنین فیلمی امکان پذیر نیست. من به حمیدنژاد گفتم: «یا علی بگو و برویم بسازیم» و درنهایت پشت کار ایستادیم و فیلم ساخته شد.

«هور در آتش» برای من از جنس عشق بود

مهدی فقیه بازیگر نقش بابا عقیل در این فیلم نیز گفت: برای من مهم ترین جایزه رضایت و انتخاب مردم است. فیلم «هور در آتش» برای من از جنس عشق بود. همان طور که آقای حمیدنژاد از بچه های جبهه و جنگ بودند. ما نیز این توفیق را داشتیم که در عرصه های فرهنگی و هنری فعالیت کنیم.

این بازیگر سینما و تلویزیون تصریح کرد: من پیش از این فیلم در تئاتر فعالیت زیادی داشتم و حتی برای هنر و بازیگری به فرانسه رفتم. در آن دوره، تجربه های مختلفی در تئاتر و سینما داشتم و خوشبختانه توفیق پیدا کردم با کارگردانی مانند حمیدنژاد همکاری کنم.

در ابتدای این نشست نسخه‌ای از فیلم «هور در آتش» که توسط فیلمخانه ملی ایران مرمت شده بود برای حاضران به نمایش در آمد.

محمدرضا فرجی، محمد طیب، بهمن حبشی، علیرضا اسماعیلی، مسعود نجفی از جمله مدیران حاضر در این نشست بودند.