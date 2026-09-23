هدایتی: دبیرستان صدرا الگویی برای تربیت نسل نوظهور است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی، حجت‌الاسلام ناصر هدایتی به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید و مصادف با نخست مهرماه، با حضور در جمع دانش‌آموزان، معلمان و اولیای دانش‌آموزان دبیرستان پسرانه متوسطه دوم علوم و معارف اسلامی «صدرا» در شهر بجنورد، ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی، بر جایگاه والای این مرکز آموزشی تأکید کرد.

وی در ادامه افزود: با اشاره به اهمیت پیوند میان «علم» و «معارف اسلامی»، دبیرستان صدرا را الگویی برای تربیت نسل نوظهور بر پایه دانش مدرن و ارزش‌های دینی دانست و ضمن حمایت از تلاش‌های کادر آموزشی، برای دانش‌آموزان عزیز در مسیر تحصیلی و تعالی علمی، آرزوی توفیقات روزافزون کرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی همچنین در آیین زنگ ایثار و مقاومت و آغاز سال تحصیلی در دبیرستان‌های دخترانه متوسطه اول و دوم علوم و معارف اسلامی صدرای بجنورد حضور یافت و بر اهمیت تبیین فرهنگ ایثار و مقاومت در میان نسل جوان تأکید کرد.