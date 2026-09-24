به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، امروز پنجشنبه دوم مهرماه و در روز پایانی مسابقات ووشو مبارزات پایانی اوزان مختلف ساندا برگزار می شود که تیم کشورمان با چهارسانداکار برای کسب مدال طلا تلاش می کند.

سوگند سینکایی اولین نماینده ایران بود که مبارزه خود را برگزار کرد. وی که برای رسیدن به دیدار نهایی وزن ۵۲- کیلوگرم «آپارنا» از هند، «نگو تای فونگ» از ویتنام و «چنگ» از هنگ کنگ را شکست داده بود، در پیکار نهایی برابر «دی وو» از چین با وجود تلاش فراوان نتیجه را طی ۲ راند واگذار کرد و به نشان نقره بسنده کرد.

در ادامه مسابقات امروز سجاع پناهی در وزن ۶۵- کیلوگرم، عرفان محرمی در وزن ۷۰- و سهیل موسوی در وزن ۷۵- کیلوگرم برای کسب مدال طلا به دیدار رقبای خود می روند.

مدال نقره سوگند سینکانی چهارمین مدال نقره و دهمین مدال کاروان ایران به حساب می آید.

مدال آوران ایران در این دوره بازی های آسیایی به این شرح هستند:

مدال طلا

* مرتضی نعمتی (وزن ۷۵ کیلوگرم کاراته)

* محمود نعمتی (وزن ۸۴+ کیلوگرم کاراته)

* تیم فوتبال الکترونیک

* فاطمه مجلل (روئینگ)

مدال نقره

* تیم کاتا بانوان

* فاطمه زهرا سعید آبادی (وزن ۵۵- کاراته)

* علی اصغر آسیا بری (۸۴- کیلوگرم کاراته)

* سوگند سینکایی (ووشو)

مدال برنز

* تیم ملی بسکتبال

* علی پاکدامن