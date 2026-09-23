به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدهاشم حسینی بوشهری شامگاه چهارشنبه در مراسم بزرگداشت آیت‌الله شبیری زنجانی با اشاره به ابعاد شخصیت علمی و اخلاقی آیت‌الله سیدموسی شبیری زنجانی اظهار کرد: انسان در نگاه قرآن کریم دارای جایگاهی والا و از ظرفیت‌های گسترده‌ای برای رسیدن به مراتب عالی برخوردار است و خداوند او را به عنوان خلیفه خود معرفی کرده است.



وی افزود: یکی از ویژگی‌های برجسته انسان، استعدادهای فراوانی است که خداوند در وجود او قرار داده و این استعدادها هم در عرصه معنوی و هم در ابعاد مادی و دنیوی قابلیت رشد و شکوفایی دارند و انسان می‌تواند با تلاش و مجاهدت به مراتب عالی کمال دست یابد.



رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ادامه داد: ویژگی دیگر انسان برخورداری از اراده و اختیار است و خداوند راه را به او نشان داده تا بتواند مسیر درست را انتخاب کند و در نهایت، انتخاب خوب یا بد بر عهده خود انسان قرار گرفته است.



حسینی بوشهری با اشاره به وجود غرایز در نهاد انسان گفت: غرایز نیز بخشی از وجود انسان هستند که تحت اختیار او قرار دارند و اگر مهار نشوند، می‌توانند انسان را به مسیر انحراف بکشانند اما اگر در چارچوب صحیح کنترل شوند، انسان می‌تواند به جایگاهی برسد که از فرشتگان نیز برتر باشد.



انبیا مسیر هدایت و تربیت انسان را گشودند



وی بیان کرد: خداوند برای آنکه استعدادهای انسان در مسیر صحیح به فعلیت برسد و اختیار او در جهت درست قرار گیرد، پیامبران را برای هدایت بشر فرستاد تا راه تعلیم، تربیت و کمال را به انسان نشان دهند.



عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به شرایط دوران جاهلیت افزود: در دوران جاهلیت دختران را زنده به گور می‌کردند اما امروز نیز شکل‌های دیگری از جاهلیت در جهان وجود دارد و نمونه آن از بین بردن جنین‌های دختر و پسر است.



حسینی بوشهری گفت: پیامبر اسلام در شرایطی که جامعه گرفتار جهل و بربریت بود، مبعوث شد تا انسان‌ها را تزکیه کند و کتاب و حکمت را به آنان بیاموزد و مسیر هدایت و تربیت را پیش روی آنان قرار دهد.



وی ادامه داد: بسیاری از انسان‌هایی که در آن دوران در فضای جاهلیت زندگی می‌کردند، پس از آشنایی با پیامبر اسلام ایمان آوردند و در کنار ایشان قرار گرفتند و برای دفاع از دین و جامعه اسلامی از زندگی و آسایش خود گذشتند.



رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به نمونه‌هایی از فداکاری رزمندگان در دوران دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه اظهار کرد: این روحیه ایثار و حضور در میدان دفاع، در میان شهدای دوران دفاع مقدس و شهدای جنگ ۱۲ روزه نیز مشاهده شده است.



شاگردان آیت‌الله شبیری از محضر علمی او بهره بردند



حسینی بوشهری در ادامه به جایگاه علمی آیت‌الله شبیری زنجانی اشاره کرد و گفت: ایشان در مباحث علمی و فقهی با دقت و عمق ویژه‌ای به بررسی مسائل می‌پرداختند و آثار و مباحث علمی ایشان نشان‌دهنده گستره مطالعات و توانمندی علمی آن مرحوم بود.



وی افزود: در جلسات علمی آیت‌الله شبیری زنجانی، شاگردان برجسته‌ای حضور داشتند و این جلسات فضای علمی و تحقیقی ویژه‌ای داشت و افرادی که در آن شرکت می‌کردند از معارف و مباحث علمی ایشان بهره می‌بردند.



رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به حضور طلاب و افراد غیرطلبه در جلسات آیت‌الله شبیری زنجانی بیان کرد: افراد مختلف با توجه به سطح علمی خود از مباحث و معارف مطرح شده در این جلسات استفاده می‌کردند و ارتباط علمی ایشان با شاگردان نیز استمرار داشت.



حسینی بوشهری ادامه داد: آیت‌الله شبیری زنجانی در کنار تدریس و تربیت شاگردان، در مسائل فقهی نیز با دقت فراوان ورود می‌کردند و نمونه آن را می‌توان در مباحث تفصیلی و گسترده‌ای که در موضوعات مختلف فقهی مطرح کرده‌اند مشاهده کرد.



رهبر شهید از جایگاه علمی ایشان تجلیل کرده بود



وی با اشاره به خاطره‌ای از دیدار رهبر شهید با آیت‌الله شبیری زنجانی گفت: در دیداری که آیت‌الله شبیری زنجانی به دعوت رهبر شهید در یک جلسه حضور یافته بودند، درباره فرزندان ایشان که به حوزه علمیه وارد شده بودند نیز سخن گفته شد.



رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم افزود: در آن دیدار بیان شده بود که فرزندان رهبر شهید خودشان مسیر طلبگی را انتخاب کرده‌اند و در ادامه درباره حضور یکی از آنان در قم و شرکت در درس آیت‌الله شبیری زنجانی سخن به میان آمده بود.



حسینی بوشهری اظهار کرد: رهبر شهید از این ارتباط علمی و حضور فرزند خود در درس آیت‌الله شبیری زنجانی ابراز خرسندی کرده و درباره شخصیت علمی ایشان مطالبی بیان کرده بودند.



وی گفت: در توصیف جایگاه آیت‌الله شبیری زنجانی تأکید شده بود که قیام و قعود، نشست و برخاست، درس و کلام ایشان برای اهل علم و کسانی که از محضرشان بهره می‌برند، دارای فایده و ارزش علمی است.