به گزارش خبرنگار مهر، جواد حقلطفی عصر چهارشنبه در آیین آغاز عملیات اجرایی احداث هنرستان دخترانه ناصرآباد قزوین اظهار کرد: توجه به آموزش و تربیت نسل آینده از دغدغههای دولت است و نهضت توسعه عدالت آموزشی نیز بهعنوان یکی از رویکردهای دولت چهاردهم در همین مسیر دنبال میشود.
وی افزود: کمبود سرانه آموزشی در استان قزوین وجود دارد و این مسئله در برخی مناطق از جمله مهرگان و ناصرآباد جدیتر است؛ بنابراین توسعه زیرساختهای آموزشی در این مناطق باید با جدیت دنبال شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قزوین با اشاره به نقش خیران در توسعه فضاهای آموزشی بیان کرد: استفاده از ظرفیت خیران میتواند بخشی از کمبودهای موجود در حوزه فضاهای آموزشی را جبران کرده و زمینه توسعه زیرساختهای آموزشی را فراهم کند.
همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، عملیات اجرایی احداث هنرستان دخترانه ناصرآباد قزوین با حضور جواد حقلطفی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار و صادق فتحی مدیرکل دفتر فنی استانداری آغاز شد.
این هنرستان در زمینی به مساحت چهار هزار و ۸۰۰ مترمربع و با زیربنای ۲ هزار و ۵۶۰ مترمربع احداث خواهد شد و در ساخت آن از ظرفیت مشارکت خیران استفاده میشود.
نظر شما