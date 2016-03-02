قزوین در ساخت مدرسه در کمترین زمان می تواند الگو باشد

به گزارش خبرنگار مهر، مدرسه ۱۲ کلاسه ناصرآباد قزوین روز چهارشنبه در مراسمی با حضور سیوانکا دالاپانا رئیس نمایندگی کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، مرتضی رئیسی معاون وزیر و رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، خلیل‌الله بابالو معاون وزیر و رئیس مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور، سفرایی از کشورهای خارجی و فریدون همتی استاندارقزوین افتتاح شد.

عسگر علی جوانبخت در مراسم افتتاح مدرسه ۱۲ کلاسه روستای ناصرآباد گفت: این واحد آموزشی با یک میلیارد تومان اعتبار در کمتر از سه ماه ساخته شده و می تواند رکوردی در این زمینه باشد.

وی افزود: این پروژه ۱۲ کلاسه اتباع خارجی که با اعتبار کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان مستقر در ایران تأمین شده که با یک ‌هزار و۳۰۰ مترمربع زیربنا از پروژه های شاخصی است که رکورد زمان ساخت را شکسته است.

جوانبخت تصریح کرد: مدرسه دخترانه رسول اکرم (ص) شهرک ناصرآباد نخستین مدرسه‌ای است که از سوی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان برای دانش‌آموزانی افاغنه که در ناصرآباد سکونت دارند احداث شده است.

وی گفت: از سوی کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد یک پروژه نیز در شهر اقبالیه برای دانش‌آموزان افاغنه‌ای که در این شهر هستند، احداث خواهد شد.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان قزوین یادآورشد: مدرسه دخترانه ۱۲ کلاسه ناصرآباد هیجدهمین پروژه کشور و نخستین مدرسه‌ ویژه اتباع خارجی دراستان است.

جوانبخت گفت: مدرسه دخترانه ۱۲ کلاسه رسول اکرم (ص) در دو شیفت صبح و بعدازظهر فعالیت می‌کند که در نوبت صبح دانش‌آموزان به صورت مشترک ۴۰ درصد از پناهندگان، دانش‌آموزان افاغنه و قزوینی و در شیفت بعدازظهر نیز۶۰ درصد از دانش‌آموزان تحصیل می کنند.

وی اضافه کرد: شهرک ناصرآباد در گذشته فضای آموزشی مناسبی نداشت و در سال جاری دو مدرسه در این شهرک احداث شده که مدرسه هفت کلاسه ایزدپناهی با مشارکت خیر و دیگری مدرسه ۱۲ کلاسه رسول اکرم (ص) با مشارکت کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان است.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان قزوین تصریح کرد: تجهیز مدرسه دخترانه تازه تأسیس رسول اکرم (ص) انجام شده و هوشمندسازی آن هم بتدریج صورت می گیرد.

جوانبخت بیان کرد: نیمی از تجهیزات مورد نیاز مدرسه دخترانه رسول اکرم (ص) شهرک ناصرآباد تأمین شده و تکمیل آن ۱۴۰ میلیون تومان اعتبار دیگر نیاز دارد.

وی اضافه کرد: مدرسه شبانه‌روزی نجابت در کوهین با مشارکت بنیاد برکت و در سگزآباد با مشارکت خیران تا پایان سال جاری آماده بهره‌برداری خواهد شد.