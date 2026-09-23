به گزارش خبرگزاری مهر، جواد حقلطفی در نشست مشترک با مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین و جمعی از مسئولان این حوزه که با هدف بررسی پروژههای فرهنگی استان برگزار شد، اظهار کرد: باید از ظرفیتهای موجود برای تعیین تکلیف پروژه تالار مرکزی قزوین یا تالار هنر استفاده شود تا این طرح پس از سالها بلاتکلیفی در مسیر اجرا و تکمیل قرار گیرد.
وی افزود: پروژه تالار مرکزی قزوین در زمینی به مساحت چهار هزار مترمربع پیشبینی شده و سالهاست بلاتکلیف مانده است، بنابراین باید راهکارهای عملی برای تعیین تکلیف و تکمیل آن مورد توجه قرار گیرد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قزوین با اشاره به ظرفیت تهاتر و مولدسازی برای اجرای پروژههای عمرانی گفت: استفاده از این ظرفیتها میتواند راه برونرفت پروژههای نیمهتمام و معطلمانده باشد و باید از آنها برای تعیین تکلیف و تکمیل چنین طرحهایی استفاده کرد.
حقلطفی در ادامه با اشاره به مطالبات ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی قزوین برای احداث چند پروژه فرهنگی و هنری در ناحیه شهری مهرگان بیان کرد: مهرگان با وجود جمعیت و توسعه کالبدی، در بخشهای مختلف از جمله زیرساختهای فرهنگی و آموزشی با کمبودهایی مواجه است و باید برای تأمین زیرساختهای مورد نیاز این ناحیه شهری توجه بیشتری صورت گیرد.
وی ساخت کتابخانه با مشارکت خیران و احداث سالن چندمنظوره در مهرگان را از جمله طرحهای در حال پیگیری ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی عنوان کرد و افزود: اجرای این پروژهها میتواند به تقویت زیرساختهای فرهنگی و هنری مهرگان کمک کند و باید از این طرحها حمایت شود.
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