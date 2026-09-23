افزایش تولید مرکبات در مازندران؛ برداشت زودهنگام پرهیز شود

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله تیموری شامگاه چهارشنبه در نشست ساماندهی بازار مرکبات استان افزود: ساماندهی بازار مرکبات از اواسط تابستان در دستور کار قرار گرفته و جلسات متعددی با حضور فعالان این بخش برگزار شده است، چراکه تمام حلقههای زنجیره تولید باید شرایط دشوار حاکم بر تولید، فرآوری و بازاررسانی را در تصمیمگیریهای خود لحاظ کنند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به محدودیتهای موجود در حوزه تجارت خارجی بیان کرد: شرایط بینالمللی و تحولات منطقهای موجب شده روند صادرات، جابهجایی ارز و مبادلات تجاری با دشواریهایی همراه باشد و نمیتوان بازار صادراتی را مانند شرایط عادی، قطعی و پایدار فرض کرد.
تیموری یانسری با بیان اینکه امسال تولید مرکبات از نظر کمی و کیفی وضعیت مطلوبی دارد، تصریح کرد: با وجود خسارتهای ناشی از سیل و تگرگ، میزان تولید قابل توجه است و در صورت لحاظ نکردن این خسارتها، با مازاد محصول مواجه خواهیم بود؛ بنابراین تحلیل دقیق بازار داخلی و برنامهریزی برای نحوه عرضه باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.
وی سلامت و کیفیت محصول را از الزامات بازار عنوان کرد و گفت: محصولی که وارد بازار میشود باید سالم، باکیفیت، هویتدار و بدون حاشیه باشد و تمام حلقههای زنجیره تولید و عرضه در قبال کیفیت محصول مسئولیت دارند.
مدیرکل جهاد کشاورزی مازندران درباره قیمت مرکبات نیز اظهار کرد: قیمت محصول در بازار داخلی نباید بدون توجه به هزینه واقعی تولید و شرایط بازارهای صادراتی تعیین شود. افزایش هیجانی قیمت خرید، بدون پشتوانه بازار صادراتی، میتواند در ادامه مشکلات جدی برای تولیدکنندگان، سورتینگداران و سایر فعالان این زنجیره ایجاد کند.
وی ادامه داد: مبنای قیمتگذاری باید هزینه تمامشده واقعی به همراه سود منطقی تولیدکننده باشد و در بخش سورتینگ نیز حقالعملکاری، هزینههای فرآوری و سود متعارف لحاظ شود تا تصمیمهای کوتاهمدت موجب زیان فعالان این حوزه در ماههای آینده نشود.
تیموری یانسری همچنین نسبت به برداشت زودهنگام مرکبات هشدار داد و گفت: شروع عجولانه عرضه محصول میتواند کیفیت و اعتبار مرکبات استان را تحت تأثیر قرار دهد. محصول باید زمانی برداشت شود که شاخصهای کیفی از جمله میزان قند، بریکس، نسبت بریکس به اسید و سایر استانداردهای لازم به شرایط مطلوب رسیده باشد.
وی افزود: لازم است زمان مناسب برداشت بر اساس شاخصهای فنی و شرایط محصول تعیین شود و تا پیش از رسیدن میوه به استانداردهای مورد نیاز، برداشت و عرضه آن توصیه نمیشود.
مدیرکل جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به پیشبینی شرایط جوی در ماههای آینده، بر ضرورت آمادگی برای مدیریت تبعات بارندگیهای شدید تأکید کرد و گفت: با توجه به احتمال وقوع بارشهای سنگین، باید از هماکنون برنامهریزی لازم برای کاهش خسارتهای احتمالی و مدیریت محصول انجام شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به برنامهریزی برای تأمین مرکبات شب عید اشاره کرد و گفت: در این زمینه با معاون بازرگانی وزیر و معاون تعاون روستایی و همچنین سایر دستگاههای مرتبط نشستهایی برگزار شده تا سازوکار مناسبی برای تأمین و عرضه میوه شب عید و نیاز بازار در ماههای آینده تدوین شود.
تیموری یانسری خاطرنشان کرد: حجم تولید مرکبات استان قابل توجه است و برای عرضه حدود ۲.۵ میلیون تن محصول در بازار داخلی باید از هماکنون برنامه مشخصی داشته باشیم؛ چراکه نبود برنامه مناسب میتواند هم تولیدکننده و هم مصرفکننده را متضرر کند.
وی تأکید کرد: تصمیمگیری درباره بازار مرکبات باید با مشارکت همه ذینفعان و بر پایه گفتوگو، اطلاعات واقعی بازار و منافع تولیدکننده و مصرفکننده انجام شود.
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