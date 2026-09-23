  1. استانها
  2. مازندران
۱ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۳۴

افزایش تولید مرکبات در مازندران؛ برداشت زودهنگام پرهیز شود

افزایش تولید مرکبات در مازندران؛ برداشت زودهنگام پرهیز شود

ساری- رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به افزایش تولید مرکبات در سال جاری، بر ضرورت مدیریت زنجیره تولید، تعیین قیمت بر مبنای هزینه واقعی محصول تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله تیموری شامگاه چهارشنبه در نشست ساماندهی بازار مرکبات استان افزود: ساماندهی بازار مرکبات از اواسط تابستان در دستور کار قرار گرفته و جلسات متعددی با حضور فعالان این بخش برگزار شده است، چراکه تمام حلقه‌های زنجیره تولید باید شرایط دشوار حاکم بر تولید، فرآوری و بازاررسانی را در تصمیم‌گیری‌های خود لحاظ کنند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به محدودیت‌های موجود در حوزه تجارت خارجی بیان کرد: شرایط بین‌المللی و تحولات منطقه‌ای موجب شده روند صادرات، جابه‌جایی ارز و مبادلات تجاری با دشواری‌هایی همراه باشد و نمی‌توان بازار صادراتی را مانند شرایط عادی، قطعی و پایدار فرض کرد.

تیموری یانسری با بیان اینکه امسال تولید مرکبات از نظر کمی و کیفی وضعیت مطلوبی دارد، تصریح کرد: با وجود خسارت‌های ناشی از سیل و تگرگ، میزان تولید قابل توجه است و در صورت لحاظ نکردن این خسارت‌ها، با مازاد محصول مواجه خواهیم بود؛ بنابراین تحلیل دقیق بازار داخلی و برنامه‌ریزی برای نحوه عرضه باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

وی سلامت و کیفیت محصول را از الزامات بازار عنوان کرد و گفت: محصولی که وارد بازار می‌شود باید سالم، باکیفیت، هویت‌دار و بدون حاشیه باشد و تمام حلقه‌های زنجیره تولید و عرضه در قبال کیفیت محصول مسئولیت دارند.

مدیرکل جهاد کشاورزی مازندران درباره قیمت مرکبات نیز اظهار کرد: قیمت محصول در بازار داخلی نباید بدون توجه به هزینه واقعی تولید و شرایط بازارهای صادراتی تعیین شود. افزایش هیجانی قیمت خرید، بدون پشتوانه بازار صادراتی، می‌تواند در ادامه مشکلات جدی برای تولیدکنندگان، سورتینگ‌داران و سایر فعالان این زنجیره ایجاد کند.

وی ادامه داد: مبنای قیمت‌گذاری باید هزینه تمام‌شده واقعی به همراه سود منطقی تولیدکننده باشد و در بخش سورتینگ نیز حق‌العملکاری، هزینه‌های فرآوری و سود متعارف لحاظ شود تا تصمیم‌های کوتاه‌مدت موجب زیان فعالان این حوزه در ماه‌های آینده نشود.

تیموری یانسری همچنین نسبت به برداشت زودهنگام مرکبات هشدار داد و گفت: شروع عجولانه عرضه محصول می‌تواند کیفیت و اعتبار مرکبات استان را تحت تأثیر قرار دهد. محصول باید زمانی برداشت شود که شاخص‌های کیفی از جمله میزان قند، بریکس، نسبت بریکس به اسید و سایر استانداردهای لازم به شرایط مطلوب رسیده باشد.

وی افزود: لازم است زمان مناسب برداشت بر اساس شاخص‌های فنی و شرایط محصول تعیین شود و تا پیش از رسیدن میوه به استانداردهای مورد نیاز، برداشت و عرضه آن توصیه نمی‌شود.

مدیرکل جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به پیش‌بینی شرایط جوی در ماه‌های آینده، بر ضرورت آمادگی برای مدیریت تبعات بارندگی‌های شدید تأکید کرد و گفت: با توجه به احتمال وقوع بارش‌های سنگین، باید از هم‌اکنون برنامه‌ریزی لازم برای کاهش خسارت‌های احتمالی و مدیریت محصول انجام شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه‌ریزی برای تأمین مرکبات شب عید اشاره کرد و گفت: در این زمینه با معاون بازرگانی وزیر و معاون تعاون روستایی و همچنین سایر دستگاه‌های مرتبط نشست‌هایی برگزار شده تا سازوکار مناسبی برای تأمین و عرضه میوه شب عید و نیاز بازار در ماه‌های آینده تدوین شود.

تیموری یانسری خاطرنشان کرد: حجم تولید مرکبات استان قابل توجه است و برای عرضه حدود ۲.۵ میلیون تن محصول در بازار داخلی باید از هم‌اکنون برنامه مشخصی داشته باشیم؛ چراکه نبود برنامه مناسب می‌تواند هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده را متضرر کند.

وی تأکید کرد: تصمیم‌گیری درباره بازار مرکبات باید با مشارکت همه ذی‌نفعان و بر پایه گفت‌وگو، اطلاعات واقعی بازار و منافع تولیدکننده و مصرف‌کننده انجام شود.

کد مطلب 6956921

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها