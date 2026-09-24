به گزارش خبرنگار مهر، آزمون های جامع علوم پایه (پزشکی و دندانپزشکی)، پیش کارورزی پزشکی و پایان دوره داروسازی نوبت شهریورماه که ابتدا قرار بود ۱۳ شهریورماه برگزار شود، امروز ۲ مهرماه ۱۴۰۵ برگزار شد.

آزمون های جامع علوم پایه (پزشکی و دندانپزشکی) پس از پایان دوره علوم پایه برگزار می شود و دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی پس از موفقیت در آزمون وارد مرحله بعدی آموزش خود می شوند. در آزمون نوبت شهریورماه تعداد ۹ هزار و ۱۰۴ دانشجوی پزشکی ثبت نام کرده اند که در ۷۱ حوزه امتحانی در دانشگاه های علوم پزشکی آزمون می دهند.

همچنین تعداد ۲ هزار و ۶۳۰ دانشجوی دندانپزشکی در ۴۱ حوزه امتحانی دانشگاه علوم پزشکی آزمون خود را برگزار می کنند.

در آزمون پیش کارورزی پزشکی نوبت شهریورماه ۱۴۰۵ تعداد ۴ هزار و ۶۲۲ دانشجوی پزشکی ثبت نام کرده اند که این دانشجویان پس از موفقیت در این آزمون وارد دوره کارورزی خود می شوند. این آزمون در ۶۱ حوزه امتحانی دانشگاه های علوم پزشکی برگزار می شود.

در آزمون پایان دوره داروسازی نیز تعداد یک هزار و ۱۶۴ دانشجوی سال آخر داروسازی ثبت نام کرده اند که آزمون این تعداد در ۲۶ حوزه امتحانی دانشگاه های علوم پزشکی برپا می شود.