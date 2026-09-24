وزیر اطلاع رسانی پاکستان: به دنبال تشدید تنش با افغانستان نیستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، عطاء اله تارَر وزیر اطلاع رسانی پاکستان اعلام کرد پاکستان حملات هوایی دقیقی را به ۱۰ مکان در افغانستان که برای پرتاب و نگهداری پهپادها استفاده می‌شد، انجام داد.

وی افزود: ما با شدت تهاجم عمدی روز چهارشنبه توسط پهپادهای شلیک شده از خاک افغانستان را محکوم می‌کنیم.

او گفت: سیستم‌های دفاع هوایی پاکستان پهپادهای متجاوز را شناسایی، ردیابی و غیرفعال کردند و حمله را کاملاً خنثی کردند.

وزیر اطلاع رسانی پاکستان تاکید کرد: اسلام آباد به دنبال تشدید تنش نیست و همچنان به صلح، گفتگو و تعامل سازنده منطقه‌ای متعهد است.

همزمان یک منبع حکومتی افغانستان اعلام کرد که جنگنده های پاکستانی مناطقی را در مرز دو کشور بمباران کردند.

خبرگزاری فرانسه نیز گزارش داد که شهر قندهار در جنوب افغانستان هدف حمله هوایی قرار گرفته است.