به گزارش خبرگزاری مهر، نیما جاویدی سریال «سفید» را در مقام نویسنده و کارگردان برای پلتفرم شیدا میسازد. این در حالی است که مهدی بدرلو تهیهکنندگی این پروژه را برعهده دارد.
«سفید» سومین تجربه نیما جاویدی در شبکه نمایش خانگی و دومین همکاری او با پلتفرم شیدا پس از «شکارگاه» است که در تابستان ۱۴۰۶ از این پلتفرم پخش خواهد شد.
جزئیات بیشتر درباره داستان، بازیگران و عوامل «سفید» متعاقباً اعلام خواهد شد.
سریال «سفید» عنوان یکی از تازه ترین مجموعه های داستانی مرتبط با شبکه نمایش خانگی است که به کارگردانی نیما جاویدی تولید میشود.
به گزارش خبرگزاری مهر، نیما جاویدی سریال «سفید» را در مقام نویسنده و کارگردان برای پلتفرم شیدا میسازد. این در حالی است که مهدی بدرلو تهیهکنندگی این پروژه را برعهده دارد.
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