به گزارش خبرگزاری مهر، نیما جاویدی سریال «سفید» را در مقام نویسنده و کارگردان برای پلتفرم شیدا می‌سازد. این در حالی است که مهدی بدرلو تهیه‌کنندگی این پروژه را برعهده دارد.



«سفید» سومین تجربه نیما جاویدی در شبکه نمایش خانگی و دومین همکاری او با پلتفرم شیدا پس از «شکارگاه» است که در تابستان ۱۴۰۶ از این پلتفرم پخش خواهد شد.



جزئیات بیشتر درباره داستان، بازیگران و عوامل «سفید» متعاقباً اعلام خواهد شد.