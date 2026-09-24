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۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۱۶

نیما جاویدی با «سفید» به شبکه نمایش خانگی برمی‌گردد

نیما جاویدی با «سفید» به شبکه نمایش خانگی برمی‌گردد

سریال «سفید» عنوان یکی از تازه ترین مجموعه های داستانی مرتبط با شبکه نمایش خانگی است که به کارگردانی نیما جاویدی تولید می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نیما جاویدی سریال «سفید» را در مقام نویسنده و کارگردان برای پلتفرم شیدا می‌سازد. این در حالی است که مهدی بدرلو تهیه‌کنندگی این پروژه را برعهده دارد.

«سفید» سومین تجربه نیما جاویدی در شبکه نمایش خانگی و دومین همکاری او با پلتفرم شیدا پس از «شکارگاه» است که در تابستان ۱۴۰۶ از این پلتفرم پخش خواهد شد.

جزئیات بیشتر درباره داستان، بازیگران و عوامل «سفید» متعاقباً اعلام خواهد شد.

کد مطلب 6957127
علیرضا سعیدی

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