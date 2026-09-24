به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسن شاهوارپور صبح امروز پنجشنبه در رزمایش جان‌فدایان اهواز اظهار کرد: در سراسر استان خوزستان، بیش از ۱۰۰ هزار نفر از آحاد جان‌فدایان در میادین، خیابان‌ها و مراکزی که از پیش پیش‌بینی شده بود، گرد هم آمده‌اند تا پیام خود را به بدخواهان این نظام، این کشور و این انقلاب اعلام کنند.

وی گفت: این رزمایش و بزرگداشت، لبیک به مقام معظم رهبری است؛ آمده‌ایم تا بگوییم ما در میدان هستیم و در میدان می‌مانیم.

فرمانده سپاه حضرت ولی‌عصر (عج) خوزستان با درود به ارواح تابناک شهیدان والامقام و افتخارآفرینان ایران اسلامی، افزود: درود خدا بر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی؛ ارتش، سپاه، نیروی انتظامی، بسیج مردمی و همه دلدادگانی که در برابر مستکبران از کیان مقدس نظام جمهوری اسلامی ایستاده‌اند.

وی با خوش‌آمدگویی به خانواده‌های معظم شهدا که چشم‌وچراغ این ملت هستند، تصریح کرد: از یکایک مردم، بسیجیان، پاسداران، نیروهای انتظامی و ارتش که امروز افتخار دادید، سپاسگزارم؛ خواهران معظم، عشایر غیور عرب، لر، بختیاری و دیگر عشایر عزیز، روحانیت معزز، دانش‌آموزان، معلمان و اساتید و همه اقشاری که در این همایش حضور دارند، خوش آمدید.

شاهوارپور با اشاره به پیام وحدت این حضور گسترده بیان کرد: نمایش وحدت و یک‌دلی ملت، نیروهای مسلح و همه دستگاه‌ها، ادارات و سازمان‌ها در این همایش بزرگ به نمایش گذاشته شده است؛ اقتدار مردمی که بیش از ۲۰۰ شب است در خیابان‌ها حضور دارند و آمادگی خود را برای حضور در مناطق عملیاتی اعلام می‌کنند.

وی ادامه داد: آمده‌ایم تا اعلام کنیم آماده‌ایم در مناطق عملیاتی حضور پیدا کنیم و ادامه‌دهنده راه امام شهید و شهدای عزیز در دفاع از اسلام و ایران عزیز باشیم؛ پیام همرزمان جبهه مقاومت در لبنان، فلسطین، یمن و عراق نیز ادامه ایستادگی و مقاومت است.

فرمانده سپاه حضرت ولی‌عصر (عج) خوزستان با اشاره به سخنرانی رئیس‌جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت: رئیس‌جمهور روز گذشته در مجمع عمومی، پیام مظلومیت ملت ایران را به زیبایی به دنیا ارسال کرد و این مایه مباهات است؛ اعلام وحدت و یک‌دلی و پرهیز از تفرقه در بین صفوف آحاد مردم و جامعه نیز از دیگر پیام‌های این حضور است.

شاهوارپور در پایان با اعلام ایستادگی ملت ایران در برابر مستکبران و جنایتکاران تأکید کرد: امروز مقام معظم رهبری پرچم‌دار مقابله با استکبار جهانی است و همه ما صف‌کشیده در مقابل دشمن ایستاده‌ایم و تا آخرین نفس از ارزش‌های انقلاب دفاع خواهیم کرد.