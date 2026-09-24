به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین سید محمدنبی موسویفرد صبح امروز پنجشنبه در رزمایش بزرگ ۷۰ هزار نفری جانفدایان خوزستان که با حضور پرشور اقشار مختلف مردم، اقوام و بسیجیان در اهواز برگزار شد، با اشاره به اقتدار دفاعی کشور اظهار کرد: انسجام، یکپارچگی و هماهنگی کمنظیر میان فرماندهان و نیروهای مقتدر مسلح به سطحی از بازدارندگی رسیده است که راه هرگونه نفوذ و تفرقهافکنی دشمن را مسدود میکند.
وی با اشاره به سخنرانی رئیسجمهور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصریح کرد: دیروز شاهد بودیم که رئیسجمهور مؤمن، انقلابی و قهرمان ما چگونه مقتدرانه تریبون سازمان ملل را به بستری برای طنینانداز کردن صدای عزت و مظلومیت ایران اسلامی و محور مقاومت تبدیل کرد.
امام جمعه اهواز بیان کرد: این موضعگیری شجاعانه مایه افتخار و سربلندی ملت ایران است و قدردانی از این مواضع انقلابی وظیفهای همگانی به شمار میرود.
وی با تجلیل از حضور حماسی مردم با وجود گرمای هوا افزود: از یکایک جوانان، عشایر، طوایف سلحشور، خواهران، برادران و خانوادههای معظم شهدا، ایثارگران و جانبازان که در این شرایط جوی با اخلاص و شوری انقلابی در میدان حاضر شدند، صمیمانه سپاسگزاری میکنم.
نماینده ولیفقیه در خوزستان با اشاره به پیام صریح این اجتماع مردمی گفت: پیام روشن این رزمایش، آمادگی همهجانبه در دفاع از آرمانهای انقلاب اسلامی است؛ مردم غیور خوزستان یکصدا اعلام میکنند که تا پای جان گوشبهفرمان رهبر معظم انقلاب ایستادهاند و از مرزهای عقیدتی و تمامیت ارضی کشور صیانت خواهند کرد.
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