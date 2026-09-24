  1. استانها
  2. خوزستان
۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۳۴

دشمن کوچک‌ترین شکافی میان صفوف به هم پیوسته ملت نخواهد دید

دشمن کوچک‌ترین شکافی میان صفوف به هم پیوسته ملت نخواهد دید

اهواز - نماینده ولی‌فقیه در استان خوزستان گفت: انسجام و هماهنگی میان نیروهای مسلح و امت اسلامی به‌گونه‌ای است که دشمن هرگز کوچک‌ترین شکافی در این صفوف به‌هم‌پیوسته نخواهد دید.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمدنبی موسوی‌فرد صبح امروز پنجشنبه در رزمایش بزرگ ۷۰ هزار نفری جان‌فدایان خوزستان که با حضور پرشور اقشار مختلف مردم، اقوام و بسیجیان در اهواز برگزار شد، با اشاره به اقتدار دفاعی کشور اظهار کرد: انسجام، یکپارچگی و هماهنگی کم‌نظیر میان فرماندهان و نیروهای مقتدر مسلح به سطحی از بازدارندگی رسیده است که راه هرگونه نفوذ و تفرقه‌افکنی دشمن را مسدود می‌کند.

وی با اشاره به سخنرانی رئیس‌جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصریح کرد: دیروز شاهد بودیم که رئیس‌جمهور مؤمن، انقلابی و قهرمان ما چگونه مقتدرانه تریبون سازمان ملل را به بستری برای طنین‌انداز کردن صدای عزت و مظلومیت ایران اسلامی و محور مقاومت تبدیل کرد.

امام جمعه اهواز بیان کرد: این موضع‌گیری شجاعانه مایه افتخار و سربلندی ملت ایران است و قدردانی از این مواضع انقلابی وظیفه‌ای همگانی به شمار می‌رود.

وی با تجلیل از حضور حماسی مردم با وجود گرمای هوا افزود: از یکایک جوانان، عشایر، طوایف سلحشور، خواهران، برادران و خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران و جانبازان که در این شرایط جوی با اخلاص و شوری انقلابی در میدان حاضر شدند، صمیمانه سپاسگزاری می‌کنم.

نماینده ولی‌فقیه در خوزستان با اشاره به پیام صریح این اجتماع مردمی گفت: پیام روشن این رزمایش، آمادگی همه‌جانبه در دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی است؛ مردم غیور خوزستان یک‌صدا اعلام می‌کنند که تا پای جان گوش‌به‌فرمان رهبر معظم انقلاب ایستاده‌اند و از مرزهای عقیدتی و تمامیت ارضی کشور صیانت خواهند کرد.

کد مطلب 6957221

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها