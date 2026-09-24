  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۲ مهر ۱۴۰۵، ۹:۳۰

ثبت یک مورد مثبت کرونا در بویراحمد؛ ۳ بیمار با علائم تنفسی تحت بررسی

ثبت یک مورد مثبت کرونا در بویراحمد؛ ۳ بیمار با علائم تنفسی تحت بررسی

یاسوج- رئیس مرکز بهداشت و درمان بویراحمد از شناسایی یک مورد مثبت کرونا از میان سه نمونه اخذشده طی امروز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن اسدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین وضعیت بیماری‌های تنفسی در شهرستان اظهار کرد: امروز اول مهرماه ۱۴۰۵، سه مورد شدید تنفسی در بویراحمد شناسایی و مورد بررسی قرار گرفته است.

وی افزود: در همین راستا از سه بیمار مشکوک، نمونه‌گیری انجام شد که نتیجه آزمایش یک مورد از نظر ابتلا به کووید مثبت اعلام شده است.

رئیس مرکز بهداشت و درمان بویراحمد تصریح کرد: در نمونه‌های بررسی‌شده، مورد مثبتی از ابتلا به آنفلوآنزا مشاهده نشده است.

اسدی با تأکید بر ضرورت رعایت نکات بهداشتی برای پیشگیری از بیماری‌های تنفسی، گفت: افراد دارای علائم تنفسی از حضور در اماکن شلوغ و تجمعات تا زمان بهبودی خودداری کنند و هنگام حضور در فضاهای پرتردد و بسته، استفاده از ماسک را جدی بگیرند.

وی بر شست‌وشوی مرتب دست‌ها با آب و صابون یا استفاده از محلول‌های ضدعفونی‌کننده، رعایت فاصله با افراد دارای علائم بیماری، تهویه مناسب فضاهای بسته و پرهیز از تماس دست با چشم، بینی و دهان تأکید کرد.

رئیس مرکز بهداشت و درمان بویراحمد همچنین توصیه کرد افراد در صورت بروز علائم شدید تنفسی، تب، تنگی نفس یا تشدید علائم بیماری، از خوددرمانی پرهیز کرده و برای ارزیابی و دریافت خدمات درمانی به مراکز بهداشتی و درمانی مراجعه کنند.

اسدی اضافه کرد: رعایت اصول بهداشت فردی و تنفسی، به‌ویژه در فصل پاییز و همزمان با افزایش احتمال شیوع بیماری‌های تنفسی، نقش مهمی در کاهش انتقال بیماری و حفاظت از گروه‌های حساس دارد.

کد مطلب 6957154

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها