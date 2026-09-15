خبرگزاری مهر، گروه استانها؛ هر سال در این فصل، هشدارها تکرار میشود و هر سال هم بخشی از جامعه آن را جدی نمیگیرد، حالا آمارها نشان میدهد آنفلوانزا و کووید بار دیگر در استان بوشهر در حال افزایش است و مسئولان بهداشتی میگویند اگر شهروندان توصیههای پیشگیرانه را جدی نگیرند، باید منتظر موج جدیدی از بیماری، بستری و غیبت از کار و مدرسه باشیم.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و رئیس مرکز بهداشت استان بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: روند ابتلا به آنفلوانزا و سایر عفونتهای حاد تنفسی در روزهای اخیر افزایش یافته و رعایت نکردن اصول بهداشتی از سوی بخشی از مردم، شرایط را برای گسترش بیماری فراهم کرده است.
زنگ خطری برای شروع موج جدید
امیرحسین دارابی با اشاره به پایش مستمر ویروسهای تنفسی از سوی وزارت بهداشت اظهار داشت: دادههای کشوری از افزایش کووید و ادامه روند صعودی آنفلوانزا خبر میدهد، در استان بوشهر نیز تا پیش از مردادماه امسال هیچ مورد بستری تأییدشده کووید ثبت نشده بود، اما از مرداد ۱۴۰۵ تاکنون ۹ مورد ابتلا شناسایی شده است؛ که این آمار زنگ خطری برای شروع موج جدید است.
کاهش حساسیت جامعه، عامل اصلی گسترش بیماری
دارابی با انتقاد از عادی انگاری بیماری در جامعه گفت: متأسفانه با گذشت زمان، حساسیت مردم نسبت به رعایت توصیههای بهداشتی کاهش یافته و همین موضوع باعث شده ویروسهای تنفسی فرصت بیشتری برای انتقال پیدا کنند.
وی تأکید کرد: تا زمانی که هر شهروند خود را مسئول سلامت خود و دیگران نداند، هیچ توصیه و بخشنامهای بهتنهایی نمیتواند جلوی شیوع را بگیرد.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با تأکید بر اینکه رعایت بهداشت باید به یک رفتار روزمره در جامعه تبدیل شود، افزود: شستوشوی مکرر دستها با آب و صابون به مدت حداقل ۲۰ ثانیه، استفاده از ماسک در فضاهای بسته و شلوغ، تهویه مناسب محیطهای عمومی و کاهش ترددهای غیرضروری، سادهترین و مؤثرترین راههای شکستن زنجیره انتقال هستند؛ اما شرط اصلی، عمل کردن به این توصیههاست، نه فقط شنیدن آنها.
خانوادهها حلقه اول پیشگیری
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با اشاره به نقش خانوادهها در کنترل بیماری گفت: خانوادهها باید نسبت به علائم بیماری در اعضای خود حساس باشند و در صورت مشاهده تب، سرفه، گلودرد، آبریزش بینی، سردرد، بدندرد، بیحالی یا علائم گوارشی، فرد بیمار را در خانه نگه دارند و از رفتن او به مدرسه، محل کار یا مهمانی جلوگیری کنند. بیتوجهی به این نکته ساده، یکی از دلایل اصلی انتقال بیماری در جمعهای خانوادگی و محیطهای کاری است.
وی گروههای پرخطر شامل کودکان زیر پنج سال، سالمندان بالای ۶۵ سال، زنان باردار، بیماران مبتلا به دیابت، آسم، بیماریهای قلبی-ریوی و نارسایی کلیه، افراد دارای نقص ایمنی و کارکنان بهداشت و درمان را نیازمند مراقبت بیشتر دانست و تأکید کرد: خانوادهها از تماس نزدیک این افراد با بیماران احتمالی جلوگیری کنند.
توصیههای درمانی؛ از استراحت تا پرهیز از خوددرمانی
وی با اشاره به اهمیت مراقبت از بیماران گفت: استراحت کافی، مصرف مایعات فراوان شامل آب، دمنوش و مایعات گرم و تغذیه مناسب مانند سوپ، غذاهای سبک، میوه و سبزیجات تازه به بهبود کمک میکند. در صورت مشاهده علائم هشداری مانند تب بالا و طولانی، تنگی نفس، بیحالی شدید یا بیاشتهایی، مراجعه به مراکز درمانی ضروری است.
دارابی همچنین بر پرهیز از مصرف خودسرانه آنتیبیوتیک تأکید کرد و خواستار مراجعه به پزشک برای تشخیص و درمان مناسب شد و افزود: استراحت کافی و کاهش فعالیتهای روزانه برای تسریع روند بهبودی، همچنین مصرف مایعات فراوان شامل آب، دمنوشها و مایعات گرم برای جلوگیری از کمآبی بدن و تغذیه مناسب شامل سوپ، غذاهای سبک، میوه و سبزیجات تازه در کمک به بهبود بیماران مؤثر است.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با بیان اینکه شهروندان باید از مصرف خودسرانه داروهای آنتیبیوتیکی خودداری کرده و در صورت نیاز، برای تشخیص و دریافت درمان مناسب به پزشک یا مراکز ارائهدهنده خدمات سلامت مراجعه کنند خاطرنشان کرد: در صورت مشاهده علائم هشدار از جمله تبهای بالا و طولانی، تنگی نفس، بیحالی شدید یا بیاشتهایی، مراجعه به مراکز درمانی ضروری است.
مدارس نقطهای که بیتوجهی گران تمام میشود
با نزدیک شدن به فصل بازگشایی مدارس، نگرانیها درباره انتقال سریع ویروس در کلاسهای درس، سرویسهای مدرسه و محیطهای خانوادگی بیشتر میشود.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در این باره گفت: مدارس یکی از مهمترین کانونهای انتقال عفونتهای تنفسی هستند، اما اگر خانوادهها پیش از بازگشایی مدارس، رعایت بهداشت را جدی بگیرند و دانشآموز بیمار را به مدرسه نفرستند، میتوان از بسیاری از انتقال بیماری جلوگیری کرد.
وی تأکید کرد: تهویه مناسب کلاسها، باز نگهداشتن پنجرهها و استفاده صحیح از سیستمهای تهویه باید پیش از شروع سال تحصیلی در مدارس بررسی و فراهم شود.
افزایش موارد آنفلوانزا و کووید در استان بوشهر نشان میدهد که بیماری هنوز از جامعه رخت برنبسته و کاهش حساسیت مردم میتواند زمینهساز موج جدیدی از ابتلا، بستری و اختلال در زندگی روزمره شود. تجربه سالهای گذشته ثابت کرده که توصیههای بهداشتی تنها زمانی اثر میگذارند که شهروندان آنها را به رفتار روزمره تبدیل کنند؛ از شستوشوی دستها و تهویه خانه و محل کار گرفته تا ماندن در خانه هنگام بیماری و آموزش همین اصول به کودکان.
با نزدیک شدن به فصل مدارس، ضرورت رعایت بهداشت از سوی جامعه و خانوادهها دوچندان میشود، زیرا بیتوجهی به این توصیهها نهتنها سلامت فرد، بلکه سلامت دیگران را به خطر میاندازد.
جدی گرفتن آنفلوانزا و کووید امروز، هزینهای بسیار کمتر از مقابله با موج گسترده بیماری در روزهای پیش رو دارد.
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