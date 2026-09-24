راننده مست پشت فرمان اتوبوس؛ تحویل راننده به مقام قضایی

به گزارش خبرگزاری مهر،سرهنگ سیاوش محبی رئیس پلیس راه راهور فراجا در تشریح این خبر اظهار کرد: مأموران پلیس راه در پاسگاه آزادراه رشت–قزوین، یک دستگاه اتوبوس متعلق به تعاونی ۱۱ آستارا را که از آستارا به مقصد تهران در حرکت بود، متوقف کردند.

وی افزود: در جریان بررسی‌های پلیسی مشخص شد راننده ۴۲ ساله اتوبوس در حالت مستی اقدام به رانندگی کرده است، این در حالی بود که ۲۰ مسافر در اتوبوس حضور داشتند.

سرهنگ محبی ادامه داد: مأموران بلافاصله از ادامه حرکت اتوبوس جلوگیری کردند و راننده پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مقام قضایی تحویل داده شد.

رئیس پلیس راه راهور فراجا با هشدار به رانندگان ناوگان حمل‌ونقل عمومی تأکید کرد: رانندگی در حالت مستی، بازی با جان ده‌ها انسان است و پلیس در صورت مشاهده چنین مواردی، بدون اغماض و برابر قانون اقدام خواهد کرد.