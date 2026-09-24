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۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۳۶

راننده مست پشت فرمان اتوبوس؛ تحویل راننده به مقام قضایی

راننده مست پشت فرمان اتوبوس؛ تحویل راننده به مقام قضایی

رئیس پلیس راه راهور فراجا از توقیف یک دستگاه اتوبوس مسافربری در آزادراه رشت–قزوین خبر داد، راننده ۴۲ ساله در حالت مستی پشت فرمان بود.

به گزارش خبرگزاری مهر،سرهنگ سیاوش محبی رئیس پلیس راه راهور فراجا در تشریح این خبر اظهار کرد: مأموران پلیس راه در پاسگاه آزادراه رشت–قزوین، یک دستگاه اتوبوس متعلق به تعاونی ۱۱ آستارا را که از آستارا به مقصد تهران در حرکت بود، متوقف کردند.

وی افزود: در جریان بررسی‌های پلیسی مشخص شد راننده ۴۲ ساله اتوبوس در حالت مستی اقدام به رانندگی کرده است، این در حالی بود که ۲۰ مسافر در اتوبوس حضور داشتند.

سرهنگ محبی ادامه داد: مأموران بلافاصله از ادامه حرکت اتوبوس جلوگیری کردند و راننده پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مقام قضایی تحویل داده شد.

راننده مست پشت فرمان اتوبوس؛ تحویل راننده به مقام قضایی

رئیس پلیس راه راهور فراجا با هشدار به رانندگان ناوگان حمل‌ونقل عمومی تأکید کرد: رانندگی در حالت مستی، بازی با جان ده‌ها انسان است و پلیس در صورت مشاهده چنین مواردی، بدون اغماض و برابر قانون اقدام خواهد کرد.

کد مطلب 6957183
مهسا حيدری توچائی

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